CNN: Путин и республиканцы в США говорят одними и теми же словами

Российский президент Владимир Путин использует в своей речи такую же риторику, как представители Республиканской партии США, утверждает корреспондент CNN. Причём это касается как в целом темы импичмента, так и других вопросов, связанных с американской политикой.

Не так давно Республиканская партия США была известна тем, что громко критиковала Россию. Москву она открыто считала врагом. Но при президенте Трампе это изменилось. Теперь многие республиканцы в конгрессе и Кремль, кажется, стали во многом похожи друг на друга, особенно когда дело касается импичмента Трампу. Репортаж корреспондента CNN Фреда Пляйтгена из Москвы.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, председатель палаты представителей конгресса США: Первая статья принята.

После того, как палата представителей проголосовала за его импичмент, Трамп выплеснул свой гнев.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я не чувствую, что мне выносят импичмент, потому что это фальшивка, это монтаж.

Похоже, что Владимир Путин считает так же. Выступая на своей ежегодной длинной пресс-конференции, на которой присутствуют не только журналисты, но и люди со всей России, которые часто хвалят своего лидера, когда задают вопросы, Путин импичмент раскритиковал, заявив, что демократы всё сфабриковали.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Ему ещё нужно пройти сенат, где у республиканцев, как мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам.

Но не только по вопросу о Трампе и республиканцах Путин их повторял. Схожесть в риторике иногда поражает.

БРЭД УЭНСТРАП, республиканец из палаты представителей США: Когда они не победили на выборах, они начали говорить о сговоре с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер зря потратил время и деньги налогоплательщиков, чтобы доказать, что это неправда. Когда злостная ложь про сговор с Россией не сработала, госпожа спикер, демократы проложили новую тропу к импичменту президента Трампа.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Партия, которая проиграла выборы, Демократическая партия, добивается результатов уже другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента, теперь давление на Украину какое-то придумали.

Россия также положительно относится к тому, что личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани постоянно пытается найти компромат на Байденов на Украине. Между тем, демократы и некоторые республиканцы были в шоке от того, что Джулиани недавно поехал на Украину, чтобы, так сказать, искать факты, а потом появился на протрамповском канале правого толка OAN. На российском телевидении, которое контролируют власти, тон совершенно иной. Ведущий и многие гости часто хвалят Джулиани и поддерживают его.

КИРА САЗОНОВА, российский политолог: Я думаю, что поездка Джулиани будет успешной. Учитывая, что даже на фоне импичмента рейтинги Трампа всё растут и растут, и это странно, можно сделать вывод, что после этой поездки и этого скандального интервью, ситуация будет Трампу на пользу, и цель будет достигнута.

Россия продолжает поддерживать ополчение, которое мешает стабилизации Украины. Пока Украина борется с давлением Москвы и не уверена в поддержке Трампа, а в Вашингтоне царят разногласия по поводу импичмента, Владимир Путин сидит и смотрит, как всё разворачивается пока что в его пользу.

Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2019 года.