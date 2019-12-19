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Washington Post: слова Путина об изменении Конституции спровоцировали волну спекуляций

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В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин не исключил того, что в Конституцию могут быть внесены изменения, которые ограничат пребывание одного человека на посту главы государства двумя сроками, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, это заявление вызывало волну спекуляций, поскольку наблюдатели начали задаваться вопросом, что означают эти слова российского президента.
Washington Post: слова Путина об изменении Конституции спровоцировали волну спекуляций
Reuters
Президент России Владимир Путин спровоцировал целую волну спекуляций, когда в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о возможности внесения в Конституцию изменений с целью ограничить пребывание одного человека на посту главы государства двумя сроками, пишет The Washington Post.
 
В частности, российский лидер допустил исключение из основного закона страны условия о том, что на этой должности можно будет находиться не более двух сроков «подряд».
 
После этих слов Путина, который, по факту, руководит страной с 2000 года, наблюдатели задались вопросом, был ли это сигнал, что в 2024 году он не намерен баллотироваться на пост президента или же он планирует вновь переизбраться, воспользовавшись тем основанием, что в стране действуют новые правила и новая Конституция.
 
Хотя Путин был переизбран лишь в прошлом году, однако уже активно обсуждается вопрос, не планирует ли он покинуть офис и передать власть, например, надёжному преемнику так, чтобы сохранить своё политическое наследие.
 
Практически никто не сомневается в том, что российский лидер на нынешней пресс-конференции тщательно подбирал свои слова, намеренно оставив возможность для различного их толкования.
 
Как напоминает издание, Путин провёл на посту президента два срока с 2000-го по 2008 год, потом поменялся местами с премьер-министром Дмитрием Медведевым и вернулся на президентский пост в 2012 году. В прошлом году его переизбрали на очередной срок. И, согласно действующей Конституции, в 2024 году он не сможет претендовать на пост главы государства.
 
Ежегодная пресс-конференция как обычно охватила широкий перечень вопросов от стоимости билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву до утилизации мусора, здравоохранения и изменения климата.
 
Подобное общение с журналистами стало уже традицией российского президента. За этим событием внимательно следят. Пресс-конференцию воспринимают как барометр внешней и экономической политики России.
 
В этом году общение с журналистами состоялось на фоне ухудшающихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Так, Трамп в ближайшее время, скорее всего, подпишет закон, предусматривающий введение санкций, которые должны заблокировать работу по важному газопроводу из России в Германию — по «Северному потоку — 2». Кроме того, комитет сената США по иностранным делам одобрил на этой неделе законопроект о введении жёстких санкций против Москвы за вмешательство в выборы 2016 года, за агрессию против Украины и прочие действия.
 
По своему формату нынешнее общение со СМИ было не столько пресс-конференцией, сколько возможностью для журналистов из отдалённых уголков страны, часто одетых, как пишет The Washington Post, в национальные костюмы, обратиться к президенту с какой-либо просьбой или поднять насущный вопрос, важный для их региона.
 
В этом году корреспондент из Болгарии принёс на пресс-конференцию икону. Журналист из Мордовии — местный музыкальный инструмент. А представительница подмосковного Павловского Посада привезла Путину в качестве подарка большой платок с его изображением.
 
 
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