Washington Post: слова Путина об изменении Конституции спровоцировали волну спекуляций

Президент России Владимир Путин спровоцировал целую волну спекуляций, когда в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о возможности внесения в Конституцию изменений с целью ограничить пребывание одного человека на посту главы государства двумя сроками, пишет The Washington Post.

В частности, российский лидер допустил исключение из основного закона страны условия о том, что на этой должности можно будет находиться не более двух сроков «подряд».

После этих слов Путина, который, по факту, руководит страной с 2000 года, наблюдатели задались вопросом, был ли это сигнал, что в 2024 году он не намерен баллотироваться на пост президента или же он планирует вновь переизбраться, воспользовавшись тем основанием, что в стране действуют новые правила и новая Конституция.

Хотя Путин был переизбран лишь в прошлом году, однако уже активно обсуждается вопрос, не планирует ли он покинуть офис и передать власть, например, надёжному преемнику так, чтобы сохранить своё политическое наследие.

Практически никто не сомневается в том, что российский лидер на нынешней пресс-конференции тщательно подбирал свои слова, намеренно оставив возможность для различного их толкования.

Как напоминает издание, Путин провёл на посту президента два срока с 2000-го по 2008 год, потом поменялся местами с премьер-министром Дмитрием Медведевым и вернулся на президентский пост в 2012 году. В прошлом году его переизбрали на очередной срок. И, согласно действующей Конституции, в 2024 году он не сможет претендовать на пост главы государства.

Ежегодная пресс-конференция как обычно охватила широкий перечень вопросов от стоимости билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву до утилизации мусора, здравоохранения и изменения климата.

Подобное общение с журналистами стало уже традицией российского президента. За этим событием внимательно следят. Пресс-конференцию воспринимают как барометр внешней и экономической политики России.

В этом году общение с журналистами состоялось на фоне ухудшающихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Так, Трамп в ближайшее время, скорее всего, подпишет закон, предусматривающий введение санкций, которые должны заблокировать работу по важному газопроводу из России в Германию — по «Северному потоку — 2». Кроме того, комитет сената США по иностранным делам одобрил на этой неделе законопроект о введении жёстких санкций против Москвы за вмешательство в выборы 2016 года, за агрессию против Украины и прочие действия.

По своему формату нынешнее общение со СМИ было не столько пресс-конференцией, сколько возможностью для журналистов из отдалённых уголков страны, часто одетых, как пишет The Washington Post, в национальные костюмы, обратиться к президенту с какой-либо просьбой или поднять насущный вопрос, важный для их региона.

В этом году корреспондент из Болгарии принёс на пресс-конференцию икону. Журналист из Мордовии — местный музыкальный инструмент. А представительница подмосковного Павловского Посада привезла Путину в качестве подарка большой платок с его изображением.