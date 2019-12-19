CNN: по сравнению с пресс-конференциями Путина «Танцующий с волками» — короткометражка

Журналист телеканала CNN Фред Пляйтген запасся попкорном и внимательно следит за пресс-конференцией Владимира Путина. Он отмечает, что на этих мероприятиях каждый год масса всего интересного. А длятся они, по его словам, так долго, что по сравнению с ними фильм «Танцующий с волками» (181 мин) кажется коротким.

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая проходит прямо сейчас в Москве, его наверняка спросят об импичменте президента Трампа. Обычно это мероприятие, проводимое в конце года, длится в течение четырёх захватывающих часов и становится информационным поводом для десятков новостных репортажей.

С нами на связи в прямом эфире старший международный корреспондент Фред Пляйтген, который, должно быть, уже облачился в комфортную обувь, устроился поудобнее на стуле и вовсю делает заметки. Как проходит пресс-конференция, Фред?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, я подготовился, запасся попкорном, скажу вам, Дэвид. Потому что по сравнению с этим мероприятием «Танцующий с волками» — просто короткометражка.





Пока Владимиру Путину по большей части задавали вопросы, касающиеся российской внутренней политики. Также президента спросили об экологии и климатических изменениях. Мы ещё не дошли до той части… Мы уверены, что вопрос об импичменте тоже будет озвучен. Но из того что мы знаем о позиции Владимира Путина и российского правительства в целом, можно отметить, что в этом моменте, как и в ряде других, они занимают сторону президента Трампа.

Это довольно интересно, потому что ранее сегодня один высокопоставленный российский сенатор выступил с заявлением, которое практически с точностью отражало аргументацию республиканцев касательно импичмента. Он сказал, что, по его мнению, целью импичмента было не отстранение Дональда Трампа от должности, а предотвращение его переизбрания. От президента Трампа мы тоже это слышим.



Итак, мы увидим, зададут ли Владимиру Путину такой вопрос. Мы уверены, что зададут. Но опять-таки на этой пресс-конференции, которая, как мы уже отметили, чрезвычайно длинна, вопросы о внешней политике обычно поступают немного позже. Наверняка будут вопросы об Украине, о Сирии. Но, повторюсь, мы ждём, как он прокомментирует — и прокомментирует ли — импичмент Дональда Трампа. Дейв?



Международная дипломатия, отсылки к «Танцующему с волками» — вот что значит репортаж Фреда Пляйтгена! Спасибо, сэр!



Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.



Материал предоставлен CNN International.