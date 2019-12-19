Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина — видео

03:00 Чен о разговорах про санкции WADA: уже невозможно слушать все эти глупости Прославленная советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен высказала мнение о разговорах на тему санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Володин встретился с членами палаты лордов Британии Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.

03:00 Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.

03:00 Траньков назвал подонком агента Туктамышевой Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, приходилось ли ему ссориться со своими агентами, как это произошло с Елизаветой Туктамышевой и Валерием Харитоновым.

03:00 Траньков считает, что Ягудину придётся ответить за мат и оскорбления Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова футбольного комментатора Василия Уткина о том, что Этери Тутберидзе за спиной у Татьяной Тарасовой требовала отстранить её от работы на Первом канале.

03:00 Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве и Подмосковье Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Москве и области в четверг, 19 декабря.

03:00 Началась большая пресс-конференция Путина В московском Центре международной торговли началась 15-я большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина.

03:00 Российские учёные открыли новую арктическую исследовательскую станцию Учёные Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) совместно с коллегами из Научного центра изучения Арктики (Салехард) открыли новую исследовательскую станцию на острове Белый в Карском море Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили RT в пресс-службе МГУ.

03:00 В Узбекистане возбудили дело по факту ЧП при строительстве метро Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с обрушением грунта во время строительства одной из линий метрополитена в Ташкенте.

03:00 Чен назвала катастрофой призывы к бойкоту и проведению альтернативных ОИ в России Прославленная советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала предложения о бойкоте летних Олимпийских игр 2020 года российскими спортсменами и о проведении альтернативных соревнований на территории России, которые озвучили вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

03:00 В ЕК выразили надежду на прорыв в консультациях по транзиту газа Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газа между Россией, Украиной и Европейской комиссией.

03:00 Узбекистан стал страной года по версии The Economist Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. По мнению издания, за 2019 год там произошло больше позитивных изменений, чем в каком-либо другом государстве.

03:00 Отец Нурмагомедова уверен, что смог бы «задушить» Макгрегора в самбо и дзюдо Абдулманап Нурмагомедов — отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — заявил, что и сейчас смог бы одержать победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором и в самбо, и в дзюдо.

03:00 Синоптики прогнозируют «волну тёплой погоды» в Москве Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в Москве на ближайшей неделе.

03:00 «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга» Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о переходе японского нападающего Такуми Минамино из австрийского «Зальцбурга».

03:00 Траньков: чёрный пиар работает в фигурном катании лучше всего Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что имидж фигурного катания в России несильно пострадает от конфликта между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

03:00 Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.

03:00 На территории украинской школы нашли почти 350 взрывоопасных предметов В селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области спасатели обнаружили 346 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны на территории школы.

03:00 ATP назвала четыре причины успехов Медведева в 2019 году Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) проанализировала факторы успешных выступлений первой ракетки России Даниила Медведева в 2019 году.

03:00 Врач назвала оптимальный для рождения первого ребёнка возраст Врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская рассказала, что женщине следует рожать первого ребёнка до 35 лет из-за ограничения репродуктивной функции возрастом, передаёт РИА Новости.

03:00 Чупков не обсуждал с Ефимовой её возможный недопуск к ОИ-2020 Обладатель мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, что не обсуждал со своей соотечественницей Юлией Ефимовой её возможный недопуск к участию в летней Олимпиаде 2020 года из-за её допингового прошлого.

03:00 Синоптики призвали не ждать снежного покрова в Москве до 26 декабря Снежный покров в Москве точно не образуется до 26—27 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

03:00 Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков размышляет о том, не пришло ли время Федерации фигурного катания на коньках России изменить подход к медиаконтенту.

03:00 Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал, как относится к идее создания комитета по этике в фигурном катании в связи с последними скандалами.

03:00 Пловец Чупков: я не стану сильнее, если буду думать о допуске к ОИ под нейтральным флагом Обладатель мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, как возможное выступление под нейтральным флагом отразится на его подготовке к летней Олимпиаде 2020 года.

03:00 Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве в четверг, 19 декабря, сила ветра будет достигать 19—24 м/с. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

03:00 Опрос выявил отношение американцев к процедуре импичмента Трампа Почти половина (48%) американцев поддерживают импичмент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal и телеканалом NBC News.

03:00 СМИ: Порядка 60 человек пострадали во время матча «Барселона» — «Реал» В результате беспорядков, которые вспыхнули около стадиона «Камп Ноу» во время перенесённого матча десятого тура испанской Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом», пострадало порядка 60 человек.

03:00 Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка доставки еды, такси и каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба банка.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты. Письмо с такой просьбой получили аккредитованные журналисты.

03:00 Боксёр Лебедев считает, что WADA издевается над Россией Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 В Госдуме ответили на угрозы санкций против «Северного потока — 2» Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо с предупреждением о санкциях швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов «Северного потока — 2».

03:00 Ан пропустит чемпионат России по шорт-треку Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не примет участия в чемпионате России.

03:00 Результативный пас Задорова помог «Колорадо» победить «Чикаго» в матче НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.

03:00 Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм» в НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года вступил в силу на Украине. Он опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

03:00 В Москве вновь побит температурный рекорд Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

03:00 RT провёл стрим «Слезаем с иглы мужского одобрения» Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Слезаем с иглы мужского одобрения».

03:00 Специалист прокомментировал голосование по импичменту Трампа Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.

03:00 В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок, обнаружив в некоторых превышение содержания формальдегида. Об этом заявили в пресс-службе организации.

03:00 В Приморье оштрафовали снимавших фильм для Discovery американцев Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery. Причиной стало то, что они указали неверную цель визита при въезде в Россию. Об этом заявили в суде.

03:00 Цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Власти Амурской области объявили о выходном дне 31 декабря Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал подписать распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря по итогам проведённого опроса населения.

03:00 В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин заявил, что экономика Украины может потерять около $2,5 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа.

03:00 Глава МИД Китая заявил о несокрушимом взаимном доверии с Россией Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о несокрушимом взаимном доверии между странами.

03:00 В Москве 19 декабря ожидается до +6 °С В Москве в четверг, 19 декабря, ожидается до +6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

03:00 В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.