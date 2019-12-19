ИноТВ

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина — видео
Владимир Путин проводит большую итоговую пресс-конференцию. Президент отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов о событиях в нашей стране и в мире. ИноТВ предлагает своим читателям видеотрансляцию этого события.
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