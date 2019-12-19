Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина — видео

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Объявление войны — Bild о реакции Меркель на санкции США по «Северному потоку — 2» Bild
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Американский политик: доказательств сговора между Трампом и Путиным нет, но он всё равно был Washington Times
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«Это всё maskirovka»: эксперт Forbes объяснил Windows XP на компьютере Путина Forbes
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CNN: «Это гадкое слово — импичмент» — Трамп обвинил демократов в попытке госпереворота CNN
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Премьер Саксонии: антироссийские санкции ЕС доказали свою несостоятельность и должны быть отменены MDR
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New York Times: в США заложили военный танкер, названный в честь первого открытого политика-гея New York Times
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People's Daily: Россия делает ставку на «умный» беспилотный бой People's Daily
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WSJ: со сделкой или без — правительство Джонсона обещает расстаться с ЕС до конца 2020 года Wall Street Journal
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Чен о разговорах про санкции WADA: уже невозможно слушать все эти глупости
Прославленная советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен высказала мнение о разговорах на тему санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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Володин встретился с членами палаты лордов Британии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.
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Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
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Траньков назвал подонком агента Туктамышевой
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, приходилось ли ему ссориться со своими агентами, как это произошло с Елизаветой Туктамышевой и Валерием Харитоновым.
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Траньков считает, что Ягудину придётся ответить за мат и оскорбления
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова футбольного комментатора Василия Уткина о том, что Этери Тутберидзе за спиной у Татьяной Тарасовой требовала отстранить её от работы на Первом канале.
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Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве и Подмосковье
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Москве и области в четверг, 19 декабря.
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Началась большая пресс-конференция Путина
В московском Центре международной торговли началась 15-я большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина.
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Российские учёные открыли новую арктическую исследовательскую станцию
Учёные Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) совместно с коллегами из Научного центра изучения Арктики (Салехард) открыли новую исследовательскую станцию на острове Белый в Карском море Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили RT в пресс-службе МГУ.
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В Узбекистане возбудили дело по факту ЧП при строительстве метро
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с обрушением грунта во время строительства одной из линий метрополитена в Ташкенте.
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Чен назвала катастрофой призывы к бойкоту и проведению альтернативных ОИ в России
Прославленная советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала предложения о бойкоте летних Олимпийских игр 2020 года российскими спортсменами и о проведении альтернативных соревнований на территории России, которые озвучили вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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В ЕК выразили надежду на прорыв в консультациях по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газа между Россией, Украиной и Европейской комиссией.
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Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. По мнению издания, за 2019 год там произошло больше позитивных изменений, чем в каком-либо другом государстве.
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Отец Нурмагомедова уверен, что смог бы «задушить» Макгрегора в самбо и дзюдо
Абдулманап Нурмагомедов — отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — заявил, что и сейчас смог бы одержать победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором и в самбо, и в дзюдо.
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Синоптики прогнозируют «волну тёплой погоды» в Москве
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в Москве на ближайшей неделе.
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«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Зальцбурга»
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о переходе японского нападающего Такуми Минамино из австрийского «Зальцбурга».
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Траньков: чёрный пиар работает в фигурном катании лучше всего
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что имидж фигурного катания в России несильно пострадает от конфликта между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.
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Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
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На территории украинской школы нашли почти 350 взрывоопасных предметов
В селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области спасатели обнаружили 346 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны на территории школы.
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ATP назвала четыре причины успехов Медведева в 2019 году
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) проанализировала факторы успешных выступлений первой ракетки России Даниила Медведева в 2019 году.
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Врач назвала оптимальный для рождения первого ребёнка возраст
Врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская рассказала, что женщине следует рожать первого ребёнка до 35 лет из-за ограничения репродуктивной функции возрастом, передаёт РИА Новости.
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Чупков не обсуждал с Ефимовой её возможный недопуск к ОИ-2020
Обладатель мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, что не обсуждал со своей соотечественницей Юлией Ефимовой её возможный недопуск к участию в летней Олимпиаде 2020 года из-за её допингового прошлого.
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Синоптики призвали не ждать снежного покрова в Москве до 26 декабря
Снежный покров в Москве точно не образуется до 26—27 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в соцсетях
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков размышляет о том, не пришло ли время Федерации фигурного катания на коньках России изменить подход к медиаконтенту.
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Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал, как относится к идее создания комитета по этике в фигурном катании в связи с последними скандалами.
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Пловец Чупков: я не стану сильнее, если буду думать о допуске к ОИ под нейтральным флагом
Обладатель мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, как возможное выступление под нейтральным флагом отразится на его подготовке к летней Олимпиаде 2020 года.
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Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве в четверг, 19 декабря, сила ветра будет достигать 19—24 м/с. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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Опрос выявил отношение американцев к процедуре импичмента Трампа
Почти половина (48%) американцев поддерживают импичмент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal и телеканалом NBC News.
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СМИ: Порядка 60 человек пострадали во время матча «Барселона» — «Реал»
В результате беспорядков, которые вспыхнули около стадиона «Камп Ноу» во время перенесённого матча десятого тура испанской Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом», пострадало порядка 60 человек.
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Сбербанк и Mail.ru Group создали СП в сфере транспорта и еды
Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка доставки еды, такси и каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина
Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты. Письмо с такой просьбой получили аккредитованные журналисты.
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Боксёр Лебедев считает, что WADA издевается над Россией
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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В Госдуме ответили на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо с предупреждением о санкциях швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов «Северного потока — 2».
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Ан пропустит чемпионат России по шорт-треку
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не примет участия в чемпионате России.
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Результативный пас Задорова помог «Колорадо» победить «Чикаго» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на опубликованный доклад организации.
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Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Анахайм» в НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года вступил в силу на Украине. Он опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».
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В Москве вновь побит температурный рекорд
Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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RT провёл стрим «Слезаем с иглы мужского одобрения»
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Слезаем с иглы мужского одобрения».
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Специалист прокомментировал голосование по импичменту Трампа
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок
Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок, обнаружив в некоторых превышение содержания формальдегида. Об этом заявили в пресс-службе организации.
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В Приморье оштрафовали снимавших фильм для Discovery американцев
Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery. Причиной стало то, что они указали неверную цель визита при въезде в Россию. Об этом заявили в суде.
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Власти Амурской области объявили о выходном дне 31 декабря
Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал подписать распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря по итогам проведённого опроса населения.
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В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин заявил, что экономика Украины может потерять около $2,5 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа.
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Глава МИД Китая заявил о несокрушимом взаимном доверии с Россией
Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о несокрушимом взаимном доверии между странами.
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В Москве 19 декабря ожидается до +6 °С
В Москве в четверг, 19 декабря, ожидается до +6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали
В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
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При эвакуации детского сада в ЕАО скончалась воспитатель
Воспитателю детского сада №24 в Биробиджане Еврейской автономной области стало плохо во время эвакуации после сообщений о минировании учреждения. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти женщину.