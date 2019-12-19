Daily Beast: администрация Трампа пыталась помешать принятию «адских санкций» против России

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о том, что действовал по отношению к России жёстче, чем его предшественник Барак Обама, пишет The Daily Beast. Между тем его подчинённые выступают категорически против законопроекта, предусматривающего новые санкции против Москвы.

Сенатор Линдси Грэм, который обычно выступает в качестве верного союзника Белого дома, ранее в этом году представил законодательную инициативу под названием «Акт 2019 года о защите американской безопасности от агрессии Кремля».

В этом документе предлагается ввести новые ограничительные меры против российских олигархов, а также её банковского сектора и суверенного долга. Кроме того, документ открывает дорогу для введения ограничительных мер против судостроительной отрасли России в ответ на прошлогодний захват в Керченском проливе украинских судов вместе с моряками.

Цель этого законопроекта — наказать граждан России и её компании за действия Москвы против Украины, за вмешательство в американские выборы 2016 года, за её деятельность в Сирии и за атаки на российских диссидентов, указывается в статье.

Как пояснил Грэм, его законодательная инициатива носит агрессивный характер, поскольку это «закон о санкциях из ада». Между тем, с точки зрения сторонников Трампа, этот документ —просто бред.

В среду комитет сената по иностранным делам одобрил данный законопроект, несмотря на то что администрация Трампа втихаря предпринимали шаги по борьбе с новым пакетом санкций против России. Так, один из чиновников Трампа в Госдепе США отправил высокопоставленному сенатору 22-страничное письмо, в котором детально был изложены аргументы против нового закона об антироссийских санкциях.

В письме говорится о том, что администрация будет выступать «категорически против» этого законопроекта, если в него не будут внесены существенные изменения.

По мнению администрации Трампа, в этом законе нет никакой необходимости. Более того, он нанесёт вред европейским союзникам Америки, что потенциально может ударить по трансатлантической поддержке текущих санкций Вашингтона против Москвы.

Документ «рискует навредить глобальным энергетическим, сырьевым, финансовым и прочим рынкам». В письме также указывается, что под удар попадёт «почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией».

По мнению автора письма, под действие санкций могут также попасть работающие в России американские банки.

Официальный представитель Госдепа отказался комментировать это письмо, заявив, однако: «Администрация полностью разделяет цели сдерживания и противодействия вредоносному влиянию и агрессии со стороны России».