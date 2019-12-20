SCMP: сразу к ответам на вопросы — Путин отошёл от традиции делать заявления в начале пресс-конференции

На прошедшей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин «нарушил устоявшуюся традицию», пишет South China Morning Post. Российский президент не стал выступать с привычной речью о состоянии экономики страны, а сразу перешёл к ответам на вопросы журналистов, отмечает издание.

На «тщательно организованной» ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин «загадочно намекнул» на возможность остаться у власти после 2024 года. Он также осудил импичмент против своего американского коллеги Дональда Трампа и усомнился, что человеческая деятельность является настоящей причиной изменения климата, пишет South China Morning Post.

По словам издания, на прошедшей встрече с журналистами, которая в этот раз длилась почти четыре с половиной часа, Путин «нарушил устоявшуюся традицию». Он не стал выступать с традиционной вступительной речью о состоянии российской экономики, а сразу же принялся отвечать на вопросы.

67-летний лидер, который находится у власти с 1999 года, продолжает уклоняться от вопросов о своём политическом будущем. Он отказался отвечать, сможет ли он потенциально продлить своё правление, став во главе союзного государства России и Белоруссии, обращает внимание South China Morning Post.

По словам издания, неоднократно раздавались призывы изменить положение российской конституции, которая позволила действующему президенту занимать свой пост более двух сроков. Путин признал, что этот момент «смущает некоторых политологов и политических деятелей», и дал понять, что поддерживает удаление из документа слова «подряд».

Отвечая на вопрос о климатическом кризисе, Путин «пошёл против научного консенсуса» и заявил, что почти невозможно рассчитать влияние человечества на климат. По его словам, потепление и похолодание планеты может зависеть от «глобальных процессов во Вселенной».

Вместе с тем президент согласился с тем, что климат изменяется. Он также заявил, что России, которая присоединилась к Парижскому соглашению, необходимо предпринять усилия для борьбы с этим процессом.

Путин также прокомментировал ситуацию на Украине. Он отметил, что при любом пересмотре Минских соглашений «ситуация может зайти в полный тупик». Президент добавил, что его тревожат заявления его украинского коллеги Владимира Зеленского, который не исключил такой возможности.

Глава государства выразил надежду, что Москва и Киев достигнут соглашения по поставкам и транзиту газа, несмотря на строительство трубопроводов в обход Украины. Но он отметил, что стороны всё ещё не могут договориться о сроках.

Путин предположил, что импичмент Трампа — эпизод внутриполитической борьбы, и назвал причины процесса «абсолютно надуманными». Он выразил сомнение, что Республиканская партия, возглавляющая сенат, поддержит эту инициативу: «Вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти».

Путин заявил, что Россия хочет улучшить отношения с США независимо от того, кто является их президентом. После чего он выразил разочарование по поводу отказа администрации Трампа продлить договор СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году. «Если не будет СНВ-III, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — подчеркнул президент.