Fox News: «авторитарный» CNN придрался к сходству мнений Путина и Трампа об импичменте

CNN в очередной раз «опозорился», когда репортёр телеканала намекнул на сговор Путина и Трампа на основании сходства их позиций по импичменту, передаёт ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, пропаганду CNN никто не стал бы смотреть добровольно, поэтому компания тратит миллионы долларов на то, чтобы обеспечить себе вещание в американских аэропортах.

CNN позорится не только в эфире, но и в интернете. Вот что сегодня утром написал в Twitter репортёр CNN Маршалл Коэн, цитирую: «Невозможно не заметить единомыслие Трампа и Путина. Вот что сейчас сказал Путин. — Далее следует маркированный список: — Трампу объявляют импичмент по «надуманным причинам». Давления на Украину не было. Это происходит потому, что «одна партия проиграла на выборах». «Сговора не было».



Понятно? Следите за логикой репортёра CNN? Дональда Трампа раздражает то, что ему объявили импичмент на сфабрикованном основании, стало быть, он в сговоре с Владимиром Путиным!



Кстати, не значит ли это, что Путин выполняет волю Трампа, а не наоборот? Да какая разница! Это просто очередная бессмыслица от CNN! Ещё одна причина не смотреть этот канал.



Но, как вам хорошо известно, если вы застряли в аэропорту, выбора у вас нет. Наша программа первой сообщила эксклюзивную новость о том, что CNN платит миллионы долларов, чтобы транслировать пропаганду в американских аэропортах, удерживая несчастных путешественников в заложниках. Нам показалось, что вам стоит это знать.



У CNN есть контракты с 58 аэропортами по всей стране. Каждому из них телеканал платит в среднем более 100 тысяч долларов, чтобы они транслировали CNN в своих терминалах — по своей воле они бы этого делать не стали, да и кто стал бы? Никто его не смотрит! Это мусор!



Эта услуга, похоже, обходится CNN как минимум в сумму шесть миллионов долларов в год. Но они всё равно это делают! Какова же ценность пропаганды!



За оценкой обратимся к публицисту и обозревателю Марку Стайну. Итак, CNN платит за то, чтобы нападать на вас в аэропортах. Я не говорю, что это должно быть преступлением, хотя, по-моему, очень похоже.



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Да, они платят более шести миллионов долларов, чтобы докучать людям, чтобы заполучить доступ к людям в аэропорту. Знаете, за шесть миллионов долларов они могли бы купить старые сезоны «Она написала убийство» с Анджелой Лэнсбери и дублировать их на язык хмонг — может быть, тогда у них был бы шанс привлечь какую-то аудиторию! Вместо этого…



Я был вчера в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, когда ведущие говорили о том, какой это был грустный, мрачный и скорбный день. И люди действительно выглядели грустными, мрачными и скорбными, но это потому, что они застряли у выхода 59 и четыре часа смотрели Вульфа Блитцера.



Думаю, Такер, это образ будущего. Потому что современные американские авиаперелёты — это самая продвинутая форма прогрессистского государства. Это всё, чего хотят прогрессисты. Нельзя курить, не нужно никаких оснований, чтобы сотрудник службы транспортной безопасности достал латексные перчатки и устроил вам тщательный личный досмотр, вы ничего с этим не можете сделать. А если вы проявляете неуважение к правилам, стюард может ссадить вас с самолёта. И так далее. И идеальное дополнение к такому принудительно безопасному пространству — это путешествие в сопровождении Вульфа Блитцера и Андерсона Купера.



Если честно, когда мне говорят: «Возможно, нам придётся провести тщательный личный досмотр», — я отвечаю: «Конечно. Можете не торопиться. По ту сторону нет ничего, кроме часового интервью Греты Тунберг Андерсону Куперу. Берите столько латексных перчаток, сколько пожелаете, и не торопитесь».



Ха-ха! То есть вы говорите, что Дон Лемон — это саундтрек будущего авторитаризма, «дивного нового мира», в который мы вступаем?



МАРК СТАЙН: Ну конечно! Я считаю, CNN — это идеальный саундтрек к принудительно безопасному пространству. Знаете, они утверждают, что, благодаря аэропортам, их аудитория составляет 329 миллионов человек. Это на 328 миллионов 990 тысяч больше, чем у них было бы без аэропортов. И даже если большинство из этих 329 миллионов людей — пассажиры одного перебронированного рейса United у выхода 22 в Ла-Гуардии, всё равно людей принуждают смотреть CNN, не давая им никакого выбора. Вот такое будущее они вам готовят, ребята! В конечном итоге новая Америка будет похожа на аэропорт.



Принудительный просмотр теленовостей!



Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.