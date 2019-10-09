Fox News: американские СМИ «специально обучены» искать во всём дурной смысл

Дональд Трамп был возмущён, когда СМИ и демократы раздули скандал вокруг его телефонного разговора с президентом Украины. Однако, отмечает телеведущий Грег Гатфелд, в этом нет ничего нового: журналисты готовы вывернуть наизнанку любое высказывание — это навык, очевидно, привитый им ещё во время обучения.
Верьте или не верьте, Трамп очень осторожен со своими словами.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я очень, очень внимательно слежу за тем, что говорю. И когда кто-то полностью фабрикует мой разговор с главой другого государства, чтобы всё звучало настолько плохо, это такое зло!
Но в этом нет ничего нового. Обычная практика СМИ — взять любое ваше высказывание и найти в нём самый тёмный смысл. Как будто их этому специально учили!
ВЕДУЩИЙ КУРСОВ:Нам так часто говорят, чтобы мы понимали сказанное буквально. Но на этих курсах вы научитесь искать самые дурные мотивы во всём. Даже в том, что на первый взгляд кажется хорошим.
Разберём это на примере нескольких цитат. «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя; спроси, что ты можешь сделать для своей страны».
МУЖЧИНА:Это очевидно! Джон Кеннеди подчёркивает, как важно верить в себя, чтобы вместе мы как нация могли достичь гораздо большего!
ТЕРРИ:Ты с ума сошёл, парень! Это национализм в его самом ужасном проявлении! Что такое страна, если не ксенофобная территория, отгороженная от «других» людей? Страны подразумевают границы, понятно? А границы — это по сути… вы догадались, расизм!
ВЕДУЩИЙ КУРСОВ:Отлично! Вот другой пример: «Дай человеку рыбу — и он прокормится один день; научи человека ловить рыбу — и он прокормится всю жизнь».
ЖЕНЩИНА:Очевидно, это урок о том, что приобрести навык гораздо важнее, чем просто получить что-то, чего ты не заработал.
ТЕРРИ:Меня сейчас стошнит! «Научи человека ловить рыбу»? Когда человека научили ловить рыбу, это привело к эксплуатации окружающей среды, понятно? Это привело к индустриализации, которая привела к перенаселению, которое, представьте себе, один из главных факторов глобального потепления!
ВЕДУЩИЙ КУРСОВ:Вы просто в ударе, Терри! А как насчёт вот этого? «Держи хвост пистолетом».
МУЖЧИНА:Ну, это значит: взбодрись. Может быть, после тяжёлого дня.
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