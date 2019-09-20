Сара Сандерс: с «российским делом» американские СМИ сели в глубокую лужу
САРА ХАКАБИ САНДЕРС, бывший пресс-секретарь Белого дома: Все новости были исключительно об этом (о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. — ИноТВ). Ни о чём другом никто не говорил. Всегда всё сводилось к Мюллеру.
Думаю, СМИ попросту сели в глубокую лужу, но при этом они всё ещё пытаются найти оправдание за напрасно потраченные 2,5 года, в течение которых они усиленно продвигали ложные обвинения в адрес президента. И поэтому, на мой взгляд, они постоянно хватаются за соломинку, цепляются за какие-то абсолютно бредовые истории — они чувствуют необходимость найти оправдание всем своим нападкам в адрес президента.
Да, и сразу после победы они сказали: «Хорошо, тогда мы будем призывать наших делегатов не голосовать в коллегии выборщиков, как им положено». Потом они бы объявили, что тогда в некоторых штатах должен быть пересчёт голосов. Затем было начато «российское дело». Но Хиллари Клинтон так и не смогла одержать победу. Не было у них этакого момента всеобщего ликования, когда они могли сказать, что одержали верх в самом большом переполохе в истории. Учитывая всё это, насколько важны для президента выборы 2020 года? Вы ведь его хорошо знаете.
САРА ХАКАБИ САНДЕРС: Думаю, выборы 2016 года были очень важными для президента. Я считаю, что он действительно устроил самый масштабный переполох в нашей политической истории, какой мы только видели. Он впервые баллотируется — и сразу становится президентом. Такого просто не бывает! Невероятно, как всего за два года он сумел сменить свой бизнес с недвижимостью и реалити-шоу на президентское кресло.
Единственное негативное в этом — что многие демократы сейчас решили, что они тоже могут провернуть что-то подобное. Наверное, поэтому там сейчас так много кандидатов. Они все думают, что могут стать президентом.
В целом, на выборах 2020 года ставки очень высоки — и не только для нашего президента, но и для всей нашей страны. Я думаю, нам придётся для себя определиться: утянут ли нас далеко налево или мы всё-таки будем продолжать следовать по пути успеха и процветания, на который нас вывел президент за последние пару лет.
Дата выхода в эфир 18 сентября 2019 года.
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