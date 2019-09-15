Washington Examiner: бывшая ведущая MSNBC обвинила канал в преувеличении значимости «российского дела»

03:00
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
03:00
Словенец Роглич стал победителем велогонки «Вуэльта»
Примож Роглич из команды Jumbo Visma стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта».
03:00
Медведев: когда нахожусь в хорошей форме, могу обыграть любого
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём прогрессе и возросшей уверенности в себе.
03:00
WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
03:00
Гэтжи рассказал о плане на гипотетический бой против Нурмагомедова
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что имеет шанс в бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
03:00
В ДНР заявили об уничтожении двух украинских беспилотников
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы сбили два беспилотника ВСУ.
03:00
Баскетболист Рубио рассказал о роли матери в своей жизни после победы на ЧМ
Испанский баскетболист Рики Рубио, признанный самым ценным игроком чемпионата мира 2019 года в Китае, назвал свою мать человеком, который верил в него больше всех.
03:00
Кувейт усилит безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ
Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
03:00
Голландские болельщики устроили праздник для детей
На матче чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» болельщики гостей осыпали детей плюшевыми медведями.
03:00
В Казахстане возбудили дело по факту столкновения поезда и автобуса
В Казахстане возбудили уголовное дело по факту столкновения поезда и автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области.
03:00
Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, кого считает тремя лучшими бойцами планеты на данный момент.
03:00
Гол Сулейманова помог «Краснодару» обыграть «Крылья Советов» в РПЛ
«Краснодар» на своём поле взял верх над самарскими «Крыльями Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
03:00
«Рома» победила «Сассуоло» в Серии А
«Рома» на своём поле одержала победу над «Сассуоло» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20.
03:00
Семак заявил, что не согласился бы работать в «Спартаке»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не согласился бы на работу в московском «Спартаке».
03:00
Карасёв назначил три пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»
В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» было назначено три 11-метровых удара.
03:00
Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв
В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
03:00
Кононов рассказал, почему выпустил Крала вместо Умярова в матче с «Уралом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему Алекс Крал вышел на поле в стартовом составе матча с «Уралом» в девятом туре РПЛ вместо Наиля Умярова.
03:00
СМИ: Экс-игрок КХЛ Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве
Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан сотрудниками правоохранительных органов по делу о мошенничестве с криптовалютой.
03:00
В «Тамбове» ответили на вопрос о возможном увольнении Григоряна
Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова прокомментировала возможное увольнение Александра Григоряна с должности главного тренера коллектива.
03:00
«Арсенал» сыграл вничью с «Уотфордом» в АПЛ, Обамеянг оформил дубль
Лондонский «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Уотфордом» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.
03:00
Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян заявил, что игроки московского ЦСКА неоднократно оскорбляли главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
03:00
Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год
Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
03:00
Трое россиян вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу
На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, трое российских спортсменов сумели пройти в следующий этап соревнований.
03:00
Песков: Россия осуждает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, если атаку действительно совершили беспилотники.
03:00
СКА одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по стендовой стрельбе
Сборная России в составе Зили Батыршиной, Альбины Шакировой и Анны Жадновой заняли третье место в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато.
03:00
В МВД Казахстана рассказали о жертве столкновения поезда и автобуса
В пресс-службе МВД Казахстана заявили, что водитель автобуса погиб при столкновении транспортного средства с поездом в Алма-Атинской области.
03:00
Фигурист Алиев стал вторым на турнире Lombardia Trophy в Италии
Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебро на турнире по фигурному катанию Lombardia Trophy в Италии.
03:00
В Совфеде осудили позицию посла США по бомбардировкам Югославии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв уходящего со своего поста посла США в Сербии Кайла Скотта к сербам смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году «в более широкой перспективе».
03:00
ФИБА составила символическую сборную ЧМ по баскетболу 2019 года
Международная федерация баскетбола (ФИБА) составила символическую сборную чемпионата мира 2019 года в Китае.
03:00
Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен рассказал о своём общении с президентом России Владимиром Путиным.
03:00
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по городу.
03:00
В «Локомотиве» рассказали о травмах Антона Миранчука и Хёведеса
Московский футбольный клуб «Локомотив» опубликовал информацию о повреждениях полузащитника и защитника команды Антона Миранчука и Бенедикта Хёведеса.
03:00
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
03:00
В посёлке в Свердловской области сгорел храм
Деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.
03:00
Испанский баскетболист Рубио признан лучшим игроком ЧМ
Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира 2019 года в Китае.
03:00
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
03:00
Токаев прокомментировал столкновение поезда с автобусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал наезд поезда на автобус в Алма-Атинской области.
03:00
Три человека в машине утонули в реке на Урале
В Свердловской области три человека погибли во время попытки пересечь реку Ис на автомобиле УАЗ. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.
03:00
Испанец Газоль стал вторым игроком в истории, который за один сезон выиграл НБА и ЧМ
Центровой сборной Испании и «Торонто Рэпторс» Марк Газоль стал вторым игроком в истории, которому удалось за один сезон стать победителем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпионата мира.
03:00
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
03:00
ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре РПЛ
Московский ЦСКА взял верх над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва
В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали двух женщин, которые распивали алкоголь на борту самолёта, следовавшего рейсом Симферополь — Москва.
03:00
Россиянин Манцигов прокомментировал свою победу на ЧМ по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов заявил, что победа в финале чемпионата мира в Нур-Султане является самой громкой в его карьере.
03:00
В Госдуме оценили слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT призыв уходящего со своего поста посла США в Сербии Кайла Скотта к сербам смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году «в более широкой перспективе».
03:00
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
В Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом.
03:00
СМИ: Футболист «Реала» раскритиковал Рамоса в разговоре с Пересом
Один из игроков мадридского «Реала» в личной беседе с президентом клуба Флорентино Пересом подверг критике капитана команды Серхио Рамоса.
03:00
Асад провёл переговоры с российской делегацией
Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию с участием спецпредставителя президента России по урегулированию в Сирии Александра Лаврентьева.
03:00
Кононов считает, что «Спартак» должен прибавить в самоотдаче
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что футболисты команды должны играть с двойной самоотдачей.
03:00
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице вечером 15 сентября и в течение 16 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте главка.