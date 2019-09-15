Washington Examiner: бывшая ведущая MSNBC обвинила канал в преувеличении значимости «российского дела»

Телеведущая Кристал Болл заявила о том, что телеканал MSNBC «зашёл слишком далеко» в разборе «российского вмешательства» в американские выборы, пишет Washington Examiner. По словам Болл, канал распространял не подкреплённые фактами абсурдные теории заговора и игнорировал остальные, не менее важные события.

Американская телеведущая Кристал Болл заявила, что канал MSNBC, где она раньше работала, больше навредил, чем помог прогрессивным идеям, пишет Washington Examiner.

Выступая в эфире телеканала HBO Болл отметила, что MSNBC зашёл слишком далеко в разборе «российского вмешательства», разрабатывая всевозможные теории заговора. «Они приглашали Джонатана Чейта и обсуждали, что Трамп мог быть агентом России с 1987 года. Но это чушь. Это крайне далеко от журналистских фактов», — заявила Болл.

Как сообщает издание, Болл привела в пример несколько важных событий, которые происходили одновременно с «российским делом» и обвинила MSNBC в том, что этим событиям не было уделено достаточно внимания из-за того, что канал сосредоточился «на одной теме». По её словам, MSNBC настолько накалил ожидания от доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, что люди перестали воспринимать его как нечто важное.