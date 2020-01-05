Обозреватель CNBC назвал три правды о Трампе, которые стоит признать демократам

Если представители Демократической партии рассчитывают выиграть на следующих президентских выборах в США, им следует принять три простых и логичных довода, считает обозреватель CNBC Джейк Новак. Они должны согласиться с тем, что Трамп занял Белый дом без помощи России, признать достигнутые при нём экономические успехи и отказаться от травли его сторонников, отмечает публицист.

Существуют три простых факта, которые должны признать кандидаты в президенты от демократов, если они надеются попасть в Белый дом, пишет обозреватель CNBC Джейк Новак. Он предупреждает, что следовать его советам будет непросто, но ведь «без труда не выловишь рыбку из пруда».

Трамп не украл выборы 2016 года

То, что Трамп выиграл президентскую гонку честно, — до сих пор является «самой горькой пилюлей» для демократов. Более двух лет они возлагали большие надежды на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Это свидетельствует о том, что слишком многие сторонники и представители Демократической партии верят в то, что Дональд Трамп занял свою должность только потому, что Россия «каким-то образом помогла ему сжульничать». Даже после публикации доклада Мюллера, которая не подтвердила такую трактовку событий, они продолжают её регулярно раскручивать, отмечает автор статьи.

Он призывает демократов признать, что они рискуют вновь проиграть Трампу, если продолжат придерживаться такого нарратива. В спорте, как и в политике, худший способ смириться с поражением — увериться в том, что «на самом деле» вы не проиграли и что вашей команде не нужно улучшать или менять свою тактику, чтобы выиграть в следующий раз.

Всё то время и энергию, которую демократы потратили на «российское влияние» и импичмент, они могли бы использовать, чтобы вернуть поддержку избирателей Пенсильвании, Мичигана и Висконсина. Последние опросы общественного мнения показывают, что «одержимость сговором» лишь усугубила положение противников Трампа в этих штатах. «С иллюзией об украденных выборах пора завязывать», — считает Новак.

Рост экономики при Трампе ощущает даже «маленький человек»

Заслуженно или нет, демократы считаются американскими избирателями защитниками малообеспеченных слоёв населения. Благодаря этому партии удавалось побеждать почти на всех крупных выборах.

Проблема Демократической партии состоит в том, что укрепление экономики США чувствует не только Уолл-стрит, но и простые американцы. По статистике, в процентном отношении доходы рядовых сотрудников растут быстрее доходов высшего руководства, обращает внимание автор статьи.

Но на экономическом фронте для демократов не всё потеряно благодаря трудноразрешимой проблеме с медицинским обслуживанием, которое продолжает дорожать. Сторонники обеих партий называют этот вопрос одним из самых важных.

Эта проблема остаётся острой, и кандидат от Демпартии может значительно поднять рейтинг, если привлечёт внимание публики идеей о снижении стоимости медицинской страховки. Разумеется, президент Трамп тоже может воспользоваться такой возможностью, поэтому демократам стоит поторопиться, советует Новак.

Демократам пора перестать очернять избирателей

Даже человек, имеющий слабые представления об американской истории, должен знать, что политика в США всегда была «грязным» делом. Чтобы понять это, стоит лишь почитать о президентских выборах 1800 года, в которых состязались Джон Адамс и Томас Джефферсон, подчёркивает публицист.

Но, по его словам, эта «грязь» была эффективна, только когда она использовалась против соперничающего кандидата или партии. Одно из правил, которому следовал каждый видный американский политик, — никогда не критикуй сторонников своего противника.

Сегодня это правило всё чаще нарушается, причём в большинстве случаев демократами. Самым ярким примером этому служит заявление Хиллари Клинтон, которая во время кампании 2016 года назвала избирателей Трампа «сборищем недостойных».

С тех пор кандидаты в президенты от демократов и их сторонники продолжают допускать подобную ошибку. Так, либеральный режиссёр Майкл Мур заявил, что два из трёх белых мужчин голосовали за Трампа в 2016 году, следовательно, два из трёх белых мужчин — «нехорошие люди», которых «следует опасаться». Бывший ведущий CBS Дэн Ратер не так давно объявил сторонников действующего президента «культистами», и ему вторили многие ведущие СМИ, в том числе CNN, обращает внимание Новак.

Если у национального комитета Демпартии есть полномочия покончить с подобными комментариями со стороны её кандидатов в президенты и их сторонников, то ему следует ими воспользоваться прямо сейчас. Линия поведения «мы считаем вас тупыми, ненавидим и боимся вас, а теперь голосуйте за нас» — никогда не работала просто потому, что она и не может работать в принципе, уверен автор статьи.

По его мнению, все три довода, которые он привёл в своей статье, могут показаться простыми и логичными. Но те, кто наблюдал за поведением Демократической партии с 2016 года, знают, что подобные внушения сродни попыткам переубедить «упрямого наркомана».

«Каждая из вышеприведённых правд — то, против чего демократы ожесточённо борются уже на протяжении какого-то времени. Ирония в том, что они должны прекратить эту борьбу, чтобы победить в состязании, которое должно иметь для них всех намного большее значение», — заключает Джейк Новак.