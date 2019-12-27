Fox News: штаб Трампа учит своих сторонников, как спорить с родственниками-либералами

Америка празднует Рождество на фоне импичмента и непрекращающегося противоборства Трампа с демократами, сообщает Fox News. Как отмечает корреспондент телеканала, во многих семьях праздничное застолье омрачено политическими разногласиями, и администрация Трампа создала специальный сайт, призванный научить своих сторонников побеждать либеральных родственников в спорах.

ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ, ведущий Fox News: Дух праздника никоим образом не влияет на словесную войну президента и демократов. Никоим образом!



МОЛЛИ ЛАЙН, ведущая Fox News: Да, мы по-прежнему можем надеяться на мир на Земле, но не знаю, увидим ли мы в ближайшем будущем мир в Вашингтоне.



ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ: Или доброжелательность между политиками. Нет!



МОЛЛИ ЛАЙН: Не будем обольщаться! Хотя представление к импичменту президента Трампа пока ещё не отправлено в сенат, это не мешает демократам намекать на возможные новые обвинения. Президент тем временем критикует (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Она оказывает стране крайне дурную услугу. Она плохо работает. И некоторые полагают, что она не знает, что делает. Многие так думают, многие об этом заявляли. У них (демократов в палате представителей. — ИноТВ) не было никаких доказательств, они не нашли никакого преступления.



ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ: Рич Эдсон всегда доброжелателен к людям. Он находится в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, в то время как президент отмечает Рождество в Мар-а-Лаго. Доброе утро, Рич!



РИЧ ЭДСОН, корреспондент Fox News: Доброе утро, Леланд и Молли! Президент Трамп празднует Рождество вместе с семьёй в Мар-а-Лаго. У него наверняка нет такой проблемы, но сегодня по всей Америке семьи, состоящие из либералов и консерваторов, собираются за одним столом и ведут очень неприятные споры. И обычно в семье есть кто-то один, кто просит всех прекратить разговоры о политике. В моём случае это моя мать. Так что счастливого Рождества, мама! Удачи тебе сегодня!



Администрация Трампа хочет победы в этих баталиях. Поэтому она создала вот этот вэб-сайт — snowflakevictory.com. Сайт посвящён тому, как сторонники Трампа могут сегодня побеждать в спорах со своими либеральными родственниками-«снежинками»*. Среди прочего, есть и такие темы, цитирую: «Никакой «услуги за услугу» не было, демократы всегда были одержимы импичментом».



А вот демократы утверждают, что президент медлил с помощью Украине, чтобы принудить главу этого государства провести расследование в отношении Байденов.



Итак, теперь президент критикует лично спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая возглавляла процедуру импичмента.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я знаю одно: мой рейтинг высок как никогда, наша Республиканская партия собирает рекордные пожертвования. Она (Пелоси. — ИноТВ) ненавидит Республиканскую партию, ненавидит всех людей, проголосовавших за меня и за Республиканскую партию.



РИЧ ЭДСОН: Спикер Пелоси удерживает обвинения по импичменту в палате представителей, откладывая суд в сенате. Вот что она написала в Twitter, цитирую: «Палата представителей не может выбрать, кто из нас будет представлять импичмент (в сенате. — ИноТВ), пока мы не знаем, какого рода суд проведёт сенат. Президент Трамп отказал палате представителей и американскому народу в доступе к его собственным свидетелям и документам — под надуманным предлогом недовольства ходом процесса в палате представителей. Чем он будет оправдываться теперь?»



На этой неделе у конгресса каникулы в честь праздника, и ситуация по-прежнему тупиковая. Леланд, Молли?



ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ: Я тоже желаю вашей маме счастливого Рождества. Будем надеяться, что она встретит его без политики. С нами был Рич Эдсон…



РИЧ ЭДСОН: Дай-то Бог!



ЛЕЛАНД ВИТТЕРТ: Дай-то Бог! Всем нам, пожалуй… Рад был вас услышать из Палм-Бич, Флорида.



Дата выхода в эфир 25 декабря 2019 года.



* «Снежинки» — распространённое в США неодобрительное обозначение людей, выросших в эпоху политкорректности, уверенных в своей уникальности и неспособных терпеть чужое мнение, если оно расходится с их собственным (прим. ИноТВ).



