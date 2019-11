День благодарения под знаком раскола: СМИ поучают американцев, как спорить с роднёй о политике

День благодарения — это праздник, который американцы традиционно отмечают семейным застольем. Однако каждый год газеты и журналы в США пестрят заголовками о том, как пережить вечер в компании родственников, придерживающихся иных политических взглядов, отмечает The Daily Wire. При этом, по словам радиоведущего Майкла Ноулза, СМИ пытаются убедить американцев, что все консерваторы — сердитые чудаки.

Как им это удастся? Как вообще наши бедные родственники-леваки смогут выдержать эту пытку, эту муку — необходимость разговаривать с родственниками-консерваторами за столом в День благодарения? Таким вопросом из года в год задаются левые издания.



Вот что пишет в этом году Alternet: «Как в праздники говорить об импичменте со своим правым дядей». Это, кстати, я. Всю эту статью они написали про меня. The Indеpendent: «Как в этот праздничный сезон вести себя со своим дядей, который любит Трампа».



MarketWatch… Это в разделе мнений на MarketWatch: «Как побеждать в любых семейных спорах об экономике и политике в этот День благодарения». Итак, в своём заголовке MarketWatch делает вид, что статья сбалансированная, что она подходит как для левых, так и для правых. Но потом читаешь статью и понимаешь, что она вся о том, как вести себя со своим сумасшедшим консервативным дядей, как опровергать доводы правых.



Ещё одна статья от MarketWatch: «Как обсуждать с семьёй экономику в День благодарения». То же самое: кажется, что статья сбалансированная, но на самом деле она вся о том, как опровергать то, что скажут консерваторы. Вот как она начинается: «Если ваш дядя припрёт вас к стенке во время ужина в День благодарения, — вот прямо припрёт к стенке, как это принято у нас, консервативных дядь, — и начнёт говорить вам, что экономика США в лучшей форме, чем когда-либо, что вам делать? Как вам следует отвечать?»



Но вдумчивые статьи — это ещё не всё. Сам Берни Сандерс даёт совет, как вести себя с дядей-консерватором в День благодарения.



БЕРНИ САНДЕРС, сенатор, кандидат в президенты США: Если вы едете домой и переживаете насчёт споров с мамой, папой, тётей или дядей, думаю, мысль, которую надо высказать, заключается в том, что ценности, за которые мы боремся, это на самом деле не новые ценности. Им буквально тысячи лет. Эта справедливость — обращаться друг с другом так, как мы хотим, чтобы обращались с нами…



Вот чего мы хотим. Мы хотим обращаться друг с другом так, как хотели бы, чтобы обращались с нами.



Но всё это… Подумайте о том, какая мысль лежит в основе: вы переживаете по поводу того, что вам придётся разговаривать с мамой, папой или дядей, потому что они могут быть консерваторами! А с консерваторами вы ещё никогда не разговаривали! Как вообще вам это удастся? Но это же так важно!



А как бывало в прошлом? Вот Los Angeles Times: «Что делать, если на День благодарения придёт ваш сумасшедший правый дядя?» Если придёт. Вы-то надеетесь, что родственники-консерваторы даже не явятся. В вежливом обществе их даже не ожидают увидеть, их тут вообще не должно быть! Но если они явятся, вам придётся что-то с этим делать. Вам придётся мириться с тем, что у вас есть родственник, чьи политические взгляды отличаются от ваших. И вот как вы можете с ним разговаривать.



Журнал Salon: «Как спорить с родственниками, придерживающимися правых взглядов». Как с ними спорить? Вот вся суть Дня благодарения — попытки поскандалить с правыми родственниками. Mother Jones: «Вы не измените своего чудаковатого дядю-консерватора за один разговор за ужином». Этого старого чудака, этого старого чудаковатого консерватора! The New York Times: «Как на праздниках разговаривать со своим сумасшедшим дядей».



И кто тут злится, неужто и вправду консерваторы? Кто сумасшедший, кто обезумел — неужто консерваторы? Ведь, если судить только по этим газетным и журнальным заголовкам, по тому, что говорит Берни Сандерс, если бы я мог делать выводы только на основании этого, я бы сказал, что злятся-то на самом деле леваки. Я бы сказал, что безумными здесь выглядят только левые.



Заметьте, вы никогда не видите статей с противоположным посылом. Я видел десятки, если не сотни — возможно, сотни — статей, в которых рассказывается, как вести себя с сумасшедшим дядей-республиканцем. Не думаю, что хоть раз видел статью о том, как вести себя с сумасшедшей племянницей-либералкой. Может быть, одну или две, но я не помню ничего подобного.



Направление всегда одно и то же. Это совет либералам, как вести себя с родственниками-консерваторами. И родственников-консерваторов всегда выставляют безумными и сердитыми. Это потому, что левые проецируют. Всё, что в действительности присуще им, они проецируют на других.



Почему появились все эти статьи? Почему у них всех одна направленность? Статьи нужны им, потому что на самом деле они неспособны опровергнуть наши доводы.



Дата выхода в эфир 27 ноября 2019 года.