CNN: «Разъединённые Штаты Америки» — единству США угрожает острый политический раскол

Граждане США всё явственнее ощущают политический раскол: вечная вражда между республиканцами и демократами становится всё ожесточённее и уже проникает даже в личную жизнь, констатирует ведущий CNN Джон Эвлон. По мнению журналиста, американцы должны как можно скорее начать «исцелять» свою страну от этого недуга — ведь в противном случае под вопросом окажется сам «американский эксперимент».

США угрожает разорвать на части политический раскол. Но насколько же сильно мы разделены? На этот вопрос ответит Джон Эвлон в нашей рубрике Reality Check («Сверимся с фактами». — ИноТВ). Джон?

ДЖОН ЭВЛОН, ведущий CNN: Здравствуйте! Как вы и сами знаете, сегодня в США празднуют День ветеранов. В этот день мы чествуем отважных мужчин и женщин, несущих службу в рядах наших вооружённых сил, за те жертвы, на которые они идут. А 11 ноября для такого праздника выбрали потому, что в этот день завершилась Первая мировая война. С тех пор минуло больше века, но в этот день всё же очень полезно будет вспомнить стародавнюю политическую мудрость, про которую как-то подзабыли, — мысль о том, что «когда стоишь у края пропасти, пора бы и забыть про партийную преданность».

Теперь же про партийную преданность не забывают вообще никогда — теперь она разделяет семьи и проникает в церковную, школьную и деловую жизнь. Она же является главным стимулом общего раскола, из-за которого слабеют политические и социальные связи, мы делимся по признаку достатка и испытываем острую культурную разобщённость, разделяясь на враждующие друг с другом группы.

Именно поэтому мы на нынешней неделе будем сверяться с фактами о фундаментальной проблеме — резком политическом расколе: мы посмотрим, где мы были, где мы есть и куда мы идём, а затем взглянем на кое-какие идеи о том, как нам преодолеть наши глубокие разногласия. На протяжении недели мы также будем публиковать эссе на эту тему на сайте cnn.com.

И не обольщайтесь: исцеление нашей разделённой страны — это главнейший вызов нашего времени, ведь на кону ни много ни мало сам успех «американского эксперимента».

Если вам кажется, что политический раскол обостряется, вы такой не один: как показали экзит-поллы на промежуточных выборах 2018 года, 76 процентов избирателей считают, что наша страна разделяется всё сильнее. А согласно недавнему опросу, организованному Исследовательским центром Пью, более 60 процентов американцев убеждены, что обе главные партии заняли слишком радикальные позиции. Наконец, 87 процентов граждан США считают, что политический раскол угрожает нашему образу жизни.

Политическая жизнь всё сильнее проникает в жизнь личную. Взгляните-ка: согласно соцопросу Gallup от 2017 года, более 60 процентов сторонников и Демократической, и Республиканской партии признаются, что хотели бы, чтобы их дочери вышли замуж за сторонника их политической партии! А в ходе другого исследования в 2019 году обнаружилось, что чуть более 42 процентов сторонников обеих партий считают своих оппонентов не просто неправыми, а «в самом прямом смысле злодеями».

В общем, то, что в людях начинает просыпаться ощущение «гражданского отчаяния», неудивительно. Подавляющее большинство американцев считают, что страна на их веку будет только сильнее разделяться. И я знаю, что вы сейчас думаете, — что раскол усилился и ускорился при президенте Трампе, что он не объединяет, а наоборот, разделяет людей. Но факт в том, что он — не причина нашего раскола, а лишь его симптом.

Но у нас ещё есть время, чтобы извлечь какие-то позитивные вещи из этого периода токсичного раскола — ведь, судя по всему, всё больше американцев начинают понимать, что мы, возможно, слишком небрежно относились к демократии и её не ценили. Вот, послушайте-ка, что сказала одна из участниц прошлой дискуссии избирателей, которую проводила наша ведущая Элисин.

ЖЕНЩИНА: Никакого компромисса и в помине нет.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Именно!

ЭЛИСИН КАМЕРОТА, ведущая CNN: А вы вообще хотите добиться компромисса?

ВСЕ УЧАСТНИЦЫ ХОРОМ: Да!

ДЖОН ЭВЛОН: «Тонко» они выразили свою мысль, да? Меж тем, поскольку в конгрессе у нас люди ведут себя не по-взрослому, более 60 процентов американцев пришли — и это было ещё в 2017 году! — к выводу о том, что партии оторвались от реальной жизни в стране. А по данным НПО More in Common, 93 процента американцев признаются, что устали от того, насколько разделённой стала страна.

Первый шаг к решению проблемы — это признать, что она есть. Чётко и явно определяя ту проблему, которая затронула нашу страну, — а в нашем случае это политический раскол, — мы начинаем предпринимать конкретные шаги для её решения, и мы в ближайшие дни ещё будем это обсуждать. Но, как бы то ни было, нам нужно искать способы вновь объединить нашу страну. А добиваться этого мы сможем, взяв на вооружение осознание того, что мы защищаем ключевые американские ценности — а ведь наш национальный девиз, E pluribus unum, или «Из многих единое», это полная противоположность высказываниям в духе «Они против нас», которые всегда были визитными карточками демагогов. В США нет никаких «их», есть только «мы». И вот это и есть факт.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2019 года.