Fox News: американские демократы презирают христиан и удивляются, что те предпочитают Трампа

Некогда христианская Америка становится всё менее религиозной, и это особенно касается демократического истеблишмента, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, агрессивная антихристианская политика и риторика демократов вынуждает христиан поддерживать Дональда Трампа, который по крайней мере им не враг.

Интересный и законный вопрос: почему подавляющее большинство благочестивых христиан поддерживает президента, который сам не является благочестивым христианином? Это действительно интересный вопрос, и ответ проливает свет на многое. Но, конечно же, CNN на самом деле не хочет знать ответ — возможно, потому что ответ касается и его. Вместо этого телеканал занимается высмеиванием и нападками — вы сами только что это видели.



MSNBC, определённо, избрал тот же подход: там некто по имени Линетт Лопес объяснила, что воцерковлённые евангелисты — на самом деле аморальные люди. Посмотрите.



ЛИНЕТТ ЛОПЕС, Business Insider: Политическая деятельность евангелистов не всегда соответствовала учению Иисуса Христа. И, знаете, вполне возможно, что это (антитрамповская статья в Christianity Today. — ИноТВ) пробуждение. Потому что некоторые христиане видят, кому всецело преданны евангелисты. Они всецело преданны президенту, а не Богу.



Ага. Другими словами, евангелисты — идолопоклонники, Трамп — их золотой телец, а MSNBC всерьёз опасается за их души! Если вы в это верите, вам надо очень внимательно послушать, что говорит «преподобный» Эл Шарптон в своей проповеди на ту же тему. Посмотрите!



АЛЬФРЕД ШАРПТОН, баптистский священник, комментатор MSNBC: Они потому так оскорбились, что это разоблачает их всех: они готовы предпочесть этого бесстыжего мошенника тем принципам, которые они проповедуют! В святое время, когда мы славим Иисуса! Они бы продали Иисуса, если бы сочли, что что-то с этого получат. Вот такой вывод из его редакционной статьи. И это прискорбно на многих уровнях.



Вы только что видели, как Эл Шарптон в телеэфире осуждал кого-то другого как «мошенника»! Дамы и господа, мы достигли пика Оруэлла. Ещё бесчестнее — или ещё забавнее — быть уже не может. Будем надеяться, что этот сорт безумия мы оставим позади вместе с 2019 годом.



Но что же происходит? Зачем вся эта шумиха по поводу христианства? Не то чтобы левакам внезапно есть дело до христианской веры, совсем наоборот. Религиозный ландшафт Америки меняется, и притом быстро. По данным Pew, в 2009 году, например, 77 процентов американцев называли себя христианами. Спустя всего десять лет христианами себя называют лишь 65 процентов населения страны. А процент людей без религии за тот же период вырос с 17 до 26 процентов.



Эти изменения происходят по всему политическому спектру, но они особенно выражены в Демократической партии. Всего десяток лет назад 72 процента демократов называли себя христианами. Сегодня всего лишь 55 процентов. Треть партии не имеет религии. В случае с партийной элитой цифры гораздо более показательны. Чернокожие избиратели — по-прежнему один из самых христианских блоков в этой стране, вот почему афроамериканцы гораздо разумнее и умереннее других избирателей демократической коалиции. Гораздо! Потому что они самые религиозные. Но не они стоят у руля Демократической партии — наверное, к сожалению.



А что же те, кто у руля? В подавляющем большинстве это белые выпускники университетов Лиги плюща. Они не просто нерелигиозны, многие из них агрессивные противники христианства. Может быть, именно поэтому они хотят принудить католические благотворительные организации финансировать контрацепцию, а католические больницы — проводить аборты. Можете себе такое представить? Вот почему они потратили десятилетие на крестовый поход против (сети ресторанов быстрого питания. — ИноТВ) Chick-fil-A, донимая эту сеть за пожертвования ряду традиционно христианских благотворительных организаций, которые, по их мнению, аморальны. Почему бы просто не оставить людей в покое? Потому что они не могут удержаться: они ведь искренне ненавидят — искренне ненавидят! — традиционное христианство.



Именно поэтому некоторые из их (демократических. — ИноТВ) законодателей открыто рассуждают о том, что судьям вроде Эми Кони Бэрретт, возможно, не место в Верховном суде, потому что она, может быть, и вправду верит в Бога.



Итак, если вы задаётесь вопросом, почему так много христиан проявляют готовность поддержать этого президента, несмотря на его личную жизнь, вот и ответ. Просто он, при всех своих недостатках, ясно дал понять, что он не враг христиан и что в определённых обстоятельствах он даже будет защищать христиан. Это и есть самое важное для людей, чьи ценности каждый день подвергаются нападкам со стороны могущественных сил Америки — я не преувеличиваю, если вы один из них, вы это знаете.



Когда болваны с кабельных новостных телеканалов читают вам нотации о христианстве, в котором они ничего не смыслят, это само по себе плохо. Но гораздо хуже то, что происходит в стране в целом. Это несёт гораздо большую угрозу. Левые приписывают себе право отчитывать людей, которых презирают, за то, что те за них не голосуют — и в этом их грех. Может быть, некоторые демократы будут шокированы, но большинство христиан на самом деле не считают, что их религия обязывает их быть уничтоженными теми, кто их ненавидит. Нет.



Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.