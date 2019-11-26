Times: министр энергетики США считает Трампа «богоизбранным» президентом

Министр энергетики США Рик Перри назвал президента Трампа неидеальным человеком, но назначенным богом правителем, передаёт The Times. По его словам, Трампа можно поставить в один ряд с такими фигурами, как Царь Давид, Саул и Соломон.

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Многим позже, по словам министра энергетики США Рика Перри, он решил поселить в Белом доме Дональда Трампа», — иронизирует The Times. Как передаёт газета, глава энергетического ведомства назвал главу США неидеальным человеком, «назначенным богом быть лидером».

Как напоминает издание, Трамп стал фигурантом дела об импичменте после того, как он якобы оказал давление на Украину, чтобы начать расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена. В настоящий момент президент США пользуется популярностью среди консервативно настроенных христиан, несмотря на ряд совершённых им этических оплошностей.

Как заметил Перри в интервью Fox News, бог не раз обращался к несовершенным людям. «Царь Давид был неидеален. Саул был неидеален. Соломон был неидеален», — напомнил Перри. По его словам, господь дал Трампу понять, что он «избранный».

По словам газеты, Перри, который, как ожидается, сложит полномочия в этом году, отрицал свою причастность к делу о расследовании в отношении Байдена.