Fox News: эксперт по деструктивным культам в эфире CNN объявил Трампа главой секты

Сторонников Дональда Трампа всё чаще сравнивают с сектантами, а сам президент имеет все характерные признаки лидера деструктивного культа, заявил CNN со ссылкой на психолога Стивена Хассена. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, сам CNN тем временем «промывает мозги» американцам с помощью бесконечного повторения одних и тех же пугающих фраз.

Джим Джонс, Дэвид Кореш, Дональд Трамп – если верить CNN, у них есть кое-что общее: все они – лидеры сект. Вам может показаться, что мы всё это выдумываем, но нет! Этому и вправду был посвящён целый сегмент в программе марионетки Джеффа Цукера на выходных. Посмотрите, если осмелитесь!



БРАЙАН СТЕЛЬТЕР, ведущий CNN: Всё чаще звучит слово «секта»…



…никто из них не эксперт по психическому здоровью. А вот Стивен Хассен — эксперт.



У него есть личный опыт бегства из Церкви объединения в 1970-е годы. И он решил написать эту книгу, потому что, по его мнению, с нашей политикой что-то всерьёз не так.



Вы говорите, что президент манипулирует сознанием, но как это можно доказать?



СТИВЕН ХАССЕН, автор книги «Культ Трампа»: Для начала можно вспомнить патологическую лживость — это черта лидеров деструктивных культов…



То, что всякого, кто задаёт вопросы или выражает обеспокоенность по поводу его поведения, подвергают остракизму или изгоняют.



БРАЙАН СТЕЛЬТЕР: Когда слышишь от эксперта по сектам, что он видит все эти признаки прямо сейчас, сегодня в американской политике, это пугает…



Это очень страшно — смотреть на эксперта по сектам! Не возражайте ему, просто наслаждайтесь! Это действительно… Это гораздо забавнее, чем вам кажется.



Но если вы хотите увидеть настоящее промывание мозгов, включите CNN. Ведущие этого канала целыми днями гипнотически повторяют одни и те же специально подобранные фразы. Вот один из многочисленных примеров.



CNN: Вот что происходит прямо сейчас. В Америке разгар конституционного кризиса.



Это… это конституционный кризис!



У нас конституционный кризис?



У нас… у нас действительно конституционный кризис.



Соединённые Штаты столкнулись с конституционным кризисом.



В данный момент мы приближаемся к такому конституционному кризису.



Вероятно, это конституционный кризис.



…поставив страну на грань конституционного кризиса…



…на краю конституционного кризиса, потому что сопротивления недостаточно…



…Думаю, они рады этому конституционному кризису.



Дата выхода в эфир 25 ноября 2019 года.