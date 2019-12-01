OAN: в американской школе ученице запретили исполнять «слишком религиозную» христианскую песню

Ученица восьмого класса одной из калифорнийских школ не смогла выполнить домашнее задание по игре на фортепиано — в школьной администрации сочли, что традиционный рождественский гимн «Радуйся, мир!», который собиралась исполнить девочка, «слишком религиозен» и привлечёт к школе внимание надзорных органов, передаёт OAN. По данным канала, после того, как мать ученицы пригрозила школе судом, администрация быстро изменила своё решение, однако женщина позже призналась, что её утомили постоянные нападки на христианство, происходящие в стране.

Администрация одной из чартерных школ (частные средние школы, предоставляющие образование на безвозмездной основе по специальным программам и получающие муниципальное финансирование, но в меньших объёмах по сравнению с государственными школами. — ИноТВ) штата Калифорния отменила принятое ранее решение запретить ученице восьмого класса исполнять в рамках школьного задания популярную рождественскую песню. Объясняет наш корреспондент Бобби Дюпре.

Ученице восьмого класса чартерной школы в городе Пласервилл, штат Калифорния, сообщили, что её версия популярного рождественского гимна «слишком религиозна» для этого учебного заведения. Песню она разучила, выполняя домашнее задание в рамках курса игры на фортепиано.

РЕКЛАМНЫЙ ДИКТОР: У нас дети постигают свои способности и полностью раскрывают свой потенциал. У нас, в чартерной школе Саус Саттер, верят: сила — в возможности выбирать.

13-летняя Бруклин Бензел как раз и выбрала «Радуйся, мир!» — это одна из её любимых рождественских песен. Позже она подала в школу видеоролик, в котором она исполняет гимн на фортепиано. Однако руководство школы её заявку забраковало. Причина — в самой песне, которую предпочла ученица, гимн сочли «слишком религиозным». В администрации учебного заведения особо отметили наличие в тексте песни таких слов, как «спаситель» и «рай» и заявили, что исполнять этот популярный гимн нежелательно — несмотря на то, что ученица собиралась не петь его, а только играть мелодию на фортепиано. Руководство школы заявило, что номер Бруклин может привлечь внимание надзорных чиновников и предложили девочке исполнить какую-нибудь другую песню — например, Jingle Bells, назвав эту песню более «светско-культурной».

Представители школьной администрации даже изучили историю песни и изложили в своём письме; это обстоятельство мать Бруклин назвала, цитирую, «крайне тревожным». Женщина опубликовала текст письма в социальных сетях, выразив негодование по поводу решения и даже пригрозив подать на школу в суд при поддержке центра юридической помощи «Тихоокеанский институт правосудия» (Pacific Justice Institute, PJI).

БРЭД ДЭЙКУС, президент «Тихоокеанского института правосудия»: Если у людей не будет возможностей и права делиться радостью своей веры, то они не смогут и ей следовать. Ведь нести радостную весть о Христе — это часть христианства. И если у людей не будет возможности провозглашать свою веру в публичных местах, мы даже не можем сказать, что в нашей стране есть свобода вероисповедания. А провозглашать веру можно не только в церкви, в это понятие входит и жизнь вне стен храмов. Если не ошибаюсь, в этом заключался и замысел Отцов-основателей нашей страны.

Лишь после того, как госпожа Бензел пригрозила судебным иском, администрация школы быстро отказалась от своего решения. На этой неделе в школе заявили, что повторно изучили песню, и поняли, что её исполнение должно было состояться в рамках светского задания. Администрация утверждает, что теперь готова принять заявку ученицы и добавить песню в её репертуар.

Несмотря на это госпожа Бензел в интервью Fox заявила, что её семью утомили и измотали происходящие в нашей стране посягательства на христианскую веру. По её словам, она изначально считала, что наиболее безопасной площадкой для консерваторов будет обучение на дому.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Свобода вероисповедания закреплена в Первой поправке к нашей Конституции и свято хранится в сердце каждого американца.

Президентская администрация сделала одним из приоритетных направлений своей политики обеспечение свободы вероисповедания, в особенности в школах, на которые Белый дом обратил пристальное внимание.

МАЙК ПЕНС: Мы всегда будем защищать право американцев жить по Божьим принципам, познавать Бога и прославлять его в соответствии со своей совестью.

Между тем, Бруклин по-прежнему намеревается исполнить гимн «Радуйся мир», а в следующем месяце даже даст концерт в местном доме престарелых. Бобби Дюпре, One American News.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года.