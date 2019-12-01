OAN: в американской школе ученице запретили исполнять «слишком религиозную» христианскую песню
Администрация одной из чартерных школ (частные средние школы, предоставляющие образование на безвозмездной основе по специальным программам и получающие муниципальное финансирование, но в меньших объёмах по сравнению с государственными школами. — ИноТВ) штата Калифорния отменила принятое ранее решение запретить ученице восьмого класса исполнять в рамках школьного задания популярную рождественскую песню. Объясняет наш корреспондент Бобби Дюпре.
Ученице восьмого класса чартерной школы в городе Пласервилл, штат Калифорния, сообщили, что её версия популярного рождественского гимна «слишком религиозна» для этого учебного заведения. Песню она разучила, выполняя домашнее задание в рамках курса игры на фортепиано.
РЕКЛАМНЫЙ ДИКТОР: У нас дети постигают свои способности и полностью раскрывают свой потенциал. У нас, в чартерной школе Саус Саттер, верят: сила — в возможности выбирать.
13-летняя Бруклин Бензел как раз и выбрала «Радуйся, мир!» — это одна из её любимых рождественских песен. Позже она подала в школу видеоролик, в котором она исполняет гимн на фортепиано. Однако руководство школы её заявку забраковало. Причина — в самой песне, которую предпочла ученица, гимн сочли «слишком религиозным». В администрации учебного заведения особо отметили наличие в тексте песни таких слов, как «спаситель» и «рай» и заявили, что исполнять этот популярный гимн нежелательно — несмотря на то, что ученица собиралась не петь его, а только играть мелодию на фортепиано. Руководство школы заявило, что номер Бруклин может привлечь внимание надзорных чиновников и предложили девочке исполнить какую-нибудь другую песню — например, Jingle Bells, назвав эту песню более «светско-культурной».
Представители школьной администрации даже изучили историю песни и изложили в своём письме; это обстоятельство мать Бруклин назвала, цитирую, «крайне тревожным». Женщина опубликовала текст письма в социальных сетях, выразив негодование по поводу решения и даже пригрозив подать на школу в суд при поддержке центра юридической помощи «Тихоокеанский институт правосудия» (Pacific Justice Institute, PJI).
БРЭД ДЭЙКУС, президент «Тихоокеанского института правосудия»: Если у людей не будет возможностей и права делиться радостью своей веры, то они не смогут и ей следовать. Ведь нести радостную весть о Христе — это часть христианства. И если у людей не будет возможности провозглашать свою веру в публичных местах, мы даже не можем сказать, что в нашей стране есть свобода вероисповедания. А провозглашать веру можно не только в церкви, в это понятие входит и жизнь вне стен храмов. Если не ошибаюсь, в этом заключался и замысел Отцов-основателей нашей страны.
Лишь после того, как госпожа Бензел пригрозила судебным иском, администрация школы быстро отказалась от своего решения. На этой неделе в школе заявили, что повторно изучили песню, и поняли, что её исполнение должно было состояться в рамках светского задания. Администрация утверждает, что теперь готова принять заявку ученицы и добавить песню в её репертуар.
Несмотря на это госпожа Бензел в интервью Fox заявила, что её семью утомили и измотали происходящие в нашей стране посягательства на христианскую веру. По её словам, она изначально считала, что наиболее безопасной площадкой для консерваторов будет обучение на дому.
МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Свобода вероисповедания закреплена в Первой поправке к нашей Конституции и свято хранится в сердце каждого американца.
Президентская администрация сделала одним из приоритетных направлений своей политики обеспечение свободы вероисповедания, в особенности в школах, на которые Белый дом обратил пристальное внимание.
МАЙК ПЕНС: Мы всегда будем защищать право американцев жить по Божьим принципам, познавать Бога и прославлять его в соответствии со своей совестью.
Между тем, Бруклин по-прежнему намеревается исполнить гимн «Радуйся мир», а в следующем месяце даже даст концерт в местном доме престарелых. Бобби Дюпре, One American News.
Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года.
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