Evening Standard: в американской школе запретили «Гарри Поттера» за реальное колдовство

Пастор американской римско-католической школы Дэн Рихилл убрал из библиотеки книги о юном волшебнике Гарри Поттере, пишет The Evening Standard. Как отмечается, после консультации с экзорцистами Рихилл пришёл к выводу, что содержащиеся в книгах заклинания при прочтении могут вызывать злых духов.

Римско-католическая школа имени Святого Эдварда в городе Нэшвилл, штат Теннесси, убрала из своей библиотеки серию книг о приключениях волшебника Гарри Поттера, сообщает The Evening Standard.

Преподобный Дэн Рихилл разослал соответствующее письмо родителям школьников после консультаций с экзорцистами в США и Ватикане. По словам священника, они пришли к выводу, что в книгах авторства британской писательницы Джоан Роулинг написаны настоящие заклинания и проклятия.

«Эти книги представляют магию как белой, так и чёрной, что не соответствует действительности, на самом деле это хитрый обман. Проклятия и заклинания в книгах — настоящие; которые при прочтении могут вызвать злых духов к человеку, читающему текст», — заявил Рихилл.

Заведующая школами католической епархии в Нэшвилле Ребекка Хаммел подтвердила запрет, отметив, что у католической церкви нет официальной позиции относительно данной серии книг, поэтому каждый пастор сам принимает решение для своей школы.

Отмечается, что причиной внезапного запрета стало недавнее открытие школой новой библиотеки, что заставило её пересмотреть свой каталог книг.

Кроме того, Хаммел подчеркнула, что речь не идёт о цензуре, в католических школах лишь пытаются убедиться, что в школьных библиотеках представлены подходящие ученикам по возрасту книги. Более того, родители школьников вольны самостоятельно принимать решение, давать ли то или иное произведение своим детям.