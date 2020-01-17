«Парад жевунов» и фотосессия с ручками: Fox News высмеял церемонию передачи импичмента в сенат США

Несмотря на свои прошлые заявления о том, что импичмент президента — скорбное событие, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отметила передачу дела в сенат фотосессией и раздачей сувениров, смеётся ведущий Fox News Такер Карлсон. Журналист задаётся вопросом, на что будет похоже рассмотрение «смехотворных» обвинений против Трампа в сенате.

Сегодня, после месяца отсрочек, демократы в палате представителей наконец позволили начать суд по делу об импичменте президента. У них было забавное маленькое шествие в сенат, куда они доставили два одобренных обвинения. Это было похоже на парад жевунов из «Волшебника страны Оз». Всё это действительно смотрелось, как сцена из голливудского блокбастера. Умора!



Ого, прибытие жевунов! Непосредственно перед шествием, которое вы только что видели — кстати, посмотрите ещё раз в интернете, это слишком хорошо! — Нэнси Пелоси отметила это событие, подписав представление к импичменту несколькими разными ручками и раздав их, как призы! Без сомнения, над каждой она читала псалмы, потому что, в конце-то концов, это было время для молитв*!



В эфире CNN эти ручки называли «бесценными сокровищами»!



НИА-МАЛИКА ХЕНДЕРСОН, политический репортёр CNN: Вы слышали, как Нэнси Пелоси называла этот день печальным и трагичным. И вот она высоко держит ручку, позирует для фотографий с ручками… Так что да, я думаю, это немного расходится с её официальной позицией: она ведь пыталась задать очень серьёзный тон, а теперь позирует для фото с ручками. Так что это, наверное, не лучшее решение.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР, ведущий CNN: Эти главы комитетов и менеджеры палаты представителей, они сохранят эти ручки на всю жизнь!



Да, момент, который мы запомним навсегда! Ой, погодите, мы забудем о нём уже на следующей неделе. То есть это не чета перу, которым Джон Хэнкок** подписал Декларацию о независимости, хотя, конечно, Джон Хэнкок уж никак не мог быть таким же молитвенником, как Нэнси Пелоси!



Итак, сколько же продлится в сенате суд по делу об импичменте? Трудно сказать. После того как демократы четыре месяца пытались преуменьшить довольно заметную роль Хантера Байдена в этом скандале — на самом деле, эта роль центральная, — возможно, сейчас было бы самое время выслушать его. Как свидетеля. Но вот что странно: некоторые республиканцы не проявляют заинтересованности в том, чтобы услышать, что скажет Хантер Байден. Трудно понять причину. Логично, что демократы могут желать защитить его от пристального внимания общественности, но зачем это республиканцам?



Сенатор Том Коттон представляет штат Арканзас. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что пришли, сенатор!



ТОМ КОТТОН, сенатор США: Добрый вечер, Такер! Рад быть с вами!



Я не эксперт в вопросе стратегии, процедуры и тому подобного. Просто заинтересованный зритель. Но мне бы действительно хотелось послушать Хантера Байдена. Почему нам это не удастся?



ТОМ КОТТОН: Во-первых, Такер, я хочу прокомментировать ваше вступительное слово. Может быть, вы не эксперт по стратегии, но и Нэнси Пелоси, по-моему, таковым не является. Знаю, левые СМИ постоянно её превозносят, но после того, что мы видели вчера c этими крутыми золотыми ручками, Нэнси кто угодно, только не мастер-стратег!



Согласен.



ТОМ КОТТОН: Что же касается Хантера Байдена, если мы вообще будем вызывать свидетелей, думаю, Хантер Байден будет первым в списке свидетелей, которых захочет вызвать президент. Впрочем, я не знаю, что решили юристы президента: хотят они вообще вызывать свидетелей — или хотят перейти к итоговому голосованию сразу после прений и вопросов сенаторов. Это, конечно же, будет иметь большое значение. Но могу сказать одно: такого, чтобы свидетелей вызывали только демократы, у нас не будет. Если демократы будут вызывать свидетелей, то у президента тоже будет такая возможность.



Есть ли какие-то… Я спрашиваю совершенно искренне: есть ли какие-то нерешённые вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответы? Учитывая, что дело-то смехотворное — тут вы, наверное, со мною согласитесь. Но есть и по-своему интересные моменты. Есть что-то, что вы хотели бы выяснить?



ТОМ КОТТОН: Несмотря на все усилия Нэнси Пелоси, (председателя юридического комитета палаты представителей. — ИноТВ) Джерри Надлера и (председателя комитета палаты представителей по разведке. — ИноТВ) Адама Шиффа, то, что мы сегодня услышали в сенате, Такер, просто-напросто не дотягивает до конституционных стандартов импичмента президента и, уж конечно, его отстранения от должности.



Мы послушаем, что они скажут, хотя, должен отметить, и 20 минут слушать Адама Шиффа — уже мучение. Не могу себе представить, каково это будет на протяжении 24 часов. Но трудно помыслить, что ещё они могут предъявить в защиту своего фарса в палате представителей, который и привёл к этому моменту.



Да. Видится ли вам такой сценарий, при котором президент потеряет голоса кого-то из республиканцев на суде в сенате?



ТОМ КОТТОН: Не знаю, Такер. Разве что нам придётся слушать монотонные речи Адама Шиффа и Джерри Надлера так долго, что мы запросим пощады и согласимся на всё, лишь бы это закончилось!



Дата выхода в эфир 16 января 2020 года.



* Ведущий иронизирует над прошлыми высказываниями Пелоси о том, что она «молится за Трампа» и что к импичменту она подходит «с молитвой». Пелоси исповедует католицизм (прим. ИноТВ).



** Джон Хэнкок — деятель Американской революции, широко известный благодаря своей крупной и вычурной подписи под Декларацией о независимости. Его имя в США шутливо используют как синоним слова «автограф» (прим. ИноТВ).



