FAZ: Берлин теперь «главный по Ливии» — ему и контингент вводить

Собрав за столом переговоров все стороны ливийского конфликта, Германия приняла на себя ведущую роль в его урегулировании, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, такая роль будет иметь для Берлина последствия: теперь ФРГ обязана участвовать в процессе поддержания мира и развития в Ливии, который может подразумевать ввод международных сил на территорию страны.

Ливийскую проблему не решить за один день — об этом Ангела Меркель заявила ещё до начала берлинской конференции, пишет Frankfurter Allgemeine.

Как отмечает издание, собравшиеся в Берлине государства выступают за разные стороны ливийского конфликта: арабские страны и Россия поддерживают Халифу Хафтара, поскольку тот резко выступает против исламского фундаментализма, а Италия и Турция на стороне официального ливийского правительства: они руководствуются собственными интересами и верностью принципам ООН.

Что касается Германии, то организовав подобную конференцию и собрав вместе все стороны конфликта, Берлин принял на себя больше ответственности за судьбу Ливии, пишет Frankfurter Allgemeine. Девять лет назад Ангела Меркель решила не выступать на стороне Великобритании и Франции против ливийского лидера Муаммара Каддафи. Это сдержанное решение повысило авторитет ФРГ в регионе, а также предоставило немецкому канцлеру статус переговорщика в глазах всех участников противостояния.

По мнению издания, ведущая роль Германии в урегулировании ливийского конфликта будет иметь свои последствия для страны: глава официального ливийского правительства Файез Саррадж уже призывал к созданию международных сил, которые обеспечили бы мир и развитие Ливии. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, ФРГ обязана будет в этом участвовать, в том числе потому, что в её интересах не допустить в Ливии «сирийского сценария».