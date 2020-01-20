Der Spiegel: конференция по Ливии стала дипломатическим прорывом, но оставила неразрешённые вопросы

Результаты берлинской конференции по Ливии стали дипломатическим прорывом, считает Der Spiegel: впервые за всё время конфликта вовлечённые в него стороны достигли столь масштабных договорённостей. Тем не менее остаётся неясным, как именно будут поддерживаться режим прекращения огня и эмбарго на вооружения: издание отмечает, что до сей поры европейские страны не решались отправить в Ливию свои войска.

Сам факт того, что в Берлине удалось собрать десяток лидеров различных стран, изначально не настроенных на диалог, является дипломатическим успехом, пишет Der Spiegel. Список участников конференции по Ливии показывает, что Германии удалось создать процесс, от которого нельзя уклониться ни одной из вовлечённых сторон. Ангеле Меркель удалось свести не только непосредственных участников ливийской гражданской войны, но и представителей держав, поддерживающих ту или иную сторону конфликта.

Результаты конференции также заслуживают внимания: впервые за восемь лет ливийского конфликта всем внешним игроками удалось достичь столь широкомасштабных договорённостей, пишет Der Spiegel. Совместная декларация, подписанная всеми участниками, состояла из 55 пунктов. Центральным положением декларации стал отказ от вмешательства в ливийский конфликт и внутренние дела Ливии: как отмечает издание, это прямая противоположность тому, что многие участники конференции делали до сих пор. Кроме того, на берлинской конференции договорились о введении режима прекращения огня и эмбарго на поставку вооружений.

Также участники переговоров обсудили восстановление политического и экономического единства Ливии, сообщает Der Spiegel. Отмечается, что процесс национального примирения должен привести к тому, что нефтяная индустрия, государственные фонды и органы безопасности будут возвращены под единый контроль. Издание подчёркивает, что державы — участницы берлинской конференции также договорились о регулярных встречах на уровне внешнеполитических советников, что также является поводом для оптимизма.

Впрочем, некоторые вопросы по-прежнему остаются открытыми, отмечает Der Spiegel. Согласно мнению экспертов, соблюдение эмбарго на поставку вооружений будет невозможным без новой военной операции в Средиземном море и наблюдения за ливийским воздушным пространством. Италия и Великобритания уже подтвердили своё участие в военной миссии: Германия же пока обдумывает такую возможность.

Издание пишет, что для ЕС такая миссия является не самым приятным дежавю: в 2016 году страны — члены Евросоюза организовали военно-морскую операцию «София», целью которой было спасение беженцев и поддержание эмбарго на поставку оружия в Ливию от 2011 года. Результаты операции были не очень успешными, учитывая, что некоторые её участники сами нарушали эмбарго.

Особенно деликатным является вопрос наземной операции в Ливии, отмечает Der Spiegel. До сей поры европейские страны не решались отправлять войска в охваченную войной страну. Высказывания на данную тему министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбаэур были весьма осторожными: что касается Ангелы Меркель, то она, в своей классической манере, предостерегла от излишне поспешных решений.

Впрочем, на этот раз Берлин не сможет отделаться формальностями, считает издание. Вся Европа смотрит на Германию и на бундесвер, учитывая ведущую роль ФРГ на ливийской конференции. В немецкой партии СДПГ отметили, что теперь Германия «несёт ответственность» и должна «быть открытой для возможной военной миссии».