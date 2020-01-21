NZZ: Германия громко праздновала «свои» успехи по Ливии, но притихла при намёке на военное участие

Берлин преподносит себя борцом за мир в Ливии и громко заявляет об успехах прошедшей конференции, однако мирный процесс находится лишь в самом начале пути. По замечанию швейцарской Neue Zürcher Zeitung, соблюдение перемирия и эмбарго на поставки оружия требует военного участия европейских стран, однако Германия притихла, как только речь зашла о возможности реальной военной помощи в рамках международной миссии.

Германия преподносит себя как поборницу мира, однако, когда дело доходит до военного участия, она сразу начинает вести себя намного тише, отмечает швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

«Прорыв», «знаменательный день» — возгласы ликования по поводу конференции по Ливии звучали, в первую очередь, в Берлине, подчёркивает автор статьи. Между тем, мирный процесс пока ещё находится в начальной стадии, а правительство Германии уклоняется от вопроса о том, как обеспечить мир в Ливии.

Журнал Der Spiegel назвал конференцию в Берлине «светлым часом немецкой внешней политики». Там присутствовали почти все значимые главы государств и правительств, и это уже само по себе означает успех. К тому же, в итоге даже был принят обширный мирный план. Встречу по Ливии в немецких СМИ называли прорывом, подчёркивая якобы достигнутый успех и обращая внимание на то, чья это заслуга, пишет швейцарская газета. В немецкой версии стороны ливийского конфликта договорились «благодаря посредничеству Германии».

Немецкие СМИ превзошёл в своём воодушевлении только генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который заявил на итоговой конференции в Берлине: «Госпожа федеральный канцлер, вы с самого начала с энтузиазмом и последовательно поддерживали все усилия для достижения мира в Ливии. Сегодня знаменательный день».

Могло даже сложиться ощущение, что посредники в Берлине больше всех радовались результатам, которые там были достигнуты, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Никто пока не видел кадров, на которых население Триполи танцевало бы на улицах от радости по поводу «знаменательного дня». Посреди общего берлинского ликования слова Ангелы Меркель звучали в хорошем смысле отрезвляюще, считает автор статьи. Канцлер назвала переговоры в немецкой столице «новым импульсом», а это, скорее, сдержанная оценка достигнутого результата.

В ходе конференции по Ливии все участвующие стороны договорились о перемирии и эмбарго на поставки вооружений. Помимо этого, в Женеве должен собраться военный комитет, в который войдут по пять представителей ливийского правительства Фаиза Сарраджа и маршала Халифы Хафтара. Эти десять человек должны будут договориться о продолжительном перемирии. Таким образом, коротко итог конференции в Берлине можно охарактеризовать так: мирный процесс находится ещё в самом своём начале, подчёркивает издание.

При этом Германия и Европа играют исключительно роль посредника и не имеют никакого влияния на выполнение принятого в Берлине документа, содержащего 55 пунктов. В этом плане они зависят от «доброй воли» участников военного конфликта и тех, кто их поддерживает, — в том числе, России, Турции и ОАЭ, продолжает швейцарская газета.

Это не помешало министру иностранных дел Германии уверенно заявить: «Мы обеспечили ключ, с помощью которого можно урегулировать ливийский конфликт. Теперь дело за тем, чтобы вставить ключ в замок и повернуть». Кто подразумевался под этим «мы», до конца не ясно, отмечает автор статьи. Впрочем, следует полагать, что немцы там тоже присутствовали.

Несколько моментов указывают на то, насколько трудным будет это смелое начинание, уверяет швейцарская газета. Обе стороны военного конфликта в Берлине даже не встретились лично и следили за ходом переговоров по отдельности из своих отелей в центре немецкой столицы. В итоговом заявлении все участники подтвердили, что только политический процесс под ливийским руководством может привести к прочному миру в стране. В то же время, эмбарго на поставки оружия существует ещё с 2011 года — оно просто не соблюдалось. Сомнительно, насколько можно полагаться на обещания участников не поддерживать стороны конфликта вооружениями и военными кадрами, отмечается в статье.

По версии издания, в Ливии присутствуют «сотни российских наёмников», поддерживающих Хафтара. Впрочем, совсем недавно российский президент Владимир Путин заверил канцлера Германии, что, даже если российские граждане действительно присутствуют в Ливии, они не представляют интересы российского государства и не получают денег от правительства, признала швейцарская газета.

Если в ближайшие месяцы удастся, в лучшем случае, достичь стабильного перемирия, то международной мирной миссии будет не избежать, пишет Neue Zürcher Zeitung. После переговоров в Берлине кажется естественным, что Германия должна внести в этот процесс значительный вклад. Без контроля над соблюдением перемирия и эмбарго они не продержатся долго.

Однако, как только речь заходит о возможном обеспечении мира, Германия сразу замолкает, подчёркивает автор статьи. «Я не знаю, обрадуется ли Африканский союз, если европейцы снова отправят солдат в Африку», — заявил по телевидению министр иностранных дел Германии Маас. При этом складывалось впечатление, будто он был готов приписать африканцам свои собственные опасения. Меркель тоже воздержалась от громких заявлений. Вместо этого она предостерегла от попыток перепрыгнуть через две ступеньки в развитии мирного процесса.

По признанию швейцарской газеты, немецкое правительство в значительной степени поспособствовало организации конференции по Ливии. Однако, если европейцы не готовы к следующему шагу — обеспечению мира при помощи военных сил — Ливия продолжит оставаться полем действий для России, Турции и арабских стран. Между тем, Италия и Великобритания согласились на военное участие в случае создания международной мирной миссии. Благодаря одному только посредничеству Германии мира в Ливии не достичь, заключает Neue Zürcher Zeitung.