Ouest-France: Марин Ле Пен обвинила Эрдогана в «исламизации» Европы и требует изменить миграционную политику

Марин Ле Пен, возглавляющая партию «Национальное объединение», на встрече со своими сторонниками обвинила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «шантаже» и попытке «исламизации» Европы, пишет Ouest-France. В качестве ответной меры она призвала ЕС и Францию кардинально поменять свою политику в отношении мигрантов и помочь Греции справиться с потоком беженцев.
В пятницу, 6 марта, глава «Национального объединения» Марин Ле Пен потребовала, чтобы Франция и Европа помогли Греции справиться с притоком беженцев, а также обвинила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в желании «исламизировать Европу», сообщает Ouest-France.
«Франция и Европа должны прийти на помощь Греции и полностью поменять миграционную политику», — цитирует французская газета заявление политика в Марселе на последней встрече в рамках избирательной кампании на муниципальном уровне. Спустя неделю после того, как Анкара объявила о свободном пропуске мигрантов в Европу, лидер ультраправых в своей речи долго обвиняла Турцию, которая «шантажирует» ЕС, и раскритиковала целенаправленное и повторённое неоднократно желание Эрдогана «исламизировать Европу». «Он сам в этом охотно признаётся: «Если Бог захочет, Европа будет мусульманской», — заявила Ле Пен под свист 800 сторонников.
Как подчеркнула лидер «Национального объединения» в своей речи, миллионы «истинных европейцев» сочувствуют сейчас Греции — «колыбели нашей цивилизации», — которая стала объектом «миграционного нападения в масштабах континента». В связи с этим Марин Ле Пен осудила французскую власть, которая «забыла, что международная политика — это прежде всего соотношение сил», в то время как Трамп и Путин хорошо это поняли.
Кроме того, пишет издание, глава партии ультраправых назвала Евросоюз «историей крупного обмана с тайным, почти не скрывающимся влиянием сторонников иммиграции». В качестве примера политик назвала миллиардера Джорджа Сороса. В статье отмечается, что кто-то из толпы в этот момент крикнул «Мерзавец!»
Затем Марин Ле Пен перешла к главной теме встречи и пообещала собравшимся, что кандидат от её партии Стефан Равье в качестве мэра не позволит кораблю Aquarius, помогающему мигрантам в Средиземном море, пристать к берегам Марселя. Сам Равье предсказал «политический гром» во втором туре выборов и перечислил имена своих «очень преступных» соперников, что встретило одобрение в зале. По свидетельству Ouest-France, в заключение Марин Ле Пен спросила, выразят ли присутствующие своё неодобрение в адрес Эммануэля Макрона во втором туре выборов. Толпа хором ответила ей: «Да!»
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