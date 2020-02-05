Euronews: Ле Пен призывает усвоить уроки брексита для спасения Евросоюза

Евросоюзу пора усвоить уроки брексита, прекратить «биться головой о стену» и отказаться от принципов свободной торговли в международных отношениях, чтобы другие страны не начали покидать его вслед за Великобританией. Об этом заявила в интервью Euronews глава «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая намерена бороться за пост президента Франции.

Усвоить уроки брексита и отказаться от принципов свободной торговли в международных отношениях призывает лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В интервью Euronews она рассказала, каких перемен ожидает от Евросоюза и европейских стран после выхода Великобритании из ЕС.



МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер «Национального объединения»: Сейчас есть два возможных решения. Либо Европейский Союз осознаёт, что есть огромная проблема, перестаёт биться головой о стену, прислушивается к народу и участвует в создании европейского альянса наций, который мы хотим построить. Либо он продолжает обманывать себя — и тогда другие страны покинут Евросоюз, это точно.



По мнению Ле Пен, серьёзные выводы руководство ЕС должно сделать и из торговых конфликтов последнего времени. Политик видит в этом свидетельство перехода к другим экономическим отношениям.



МАРИН ЛЕ ПЕН: Евросоюз заблуждается: он по-прежнему стремится к ультралиберализму, свободному обмену, тогда как весь мир уже начал отходить от этой экономической модели. Я давно предупреждала, что США вернутся к протекционизму, что Китай, Индия будут вести протекционистскую политику — а мы всё ещё держимся за наши соглашения о свободной торговле, за это огромное «решето». Сегодня мы начинаем понимать: да, переговоры надо вести эффективно! И наверное, нам тоже надо принимать протекционистские меры, чего в ЕС не делали уже много лет.



Дата выхода в эфир 04 февраля 2020 года.