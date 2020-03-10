Le Figaro: Европа забыла уроки истории — с Турцией бессмысленно вести переговоры

Главная ошибка Запада в отношениях с Турцией — «добровольная амнезия», которая стёрла воспоминания о воинственном прошлом этой восточной страны, пишет историк и теолог Жан-Франсуа Колозимо в Le Figaro. Он утверждает, что на протяжении сотни лет Анкара старалась утвердить свою политическую гегемонию и для этого часто прибегала к шантажу — как она это делает сейчас, угрожая Евросоюзу новой волной беженцев.

На протяжении XX века Турция никогда не отказывалась от своей воинственности, которую с недавних пор демонстрирует открыто, рассуждает на страницах Le Figaro историк и теолог Жан-Франсуа Колозимо. По его словам, европейцы об этом забыли и поэтому надеются, что Эрдогана остановит их доброжелательность.

Страны Европы привыкли считать Турцию сначала непонятной, а потом слишком простой страной, чтобы подчиняться её требованиям. Сейчас, как считает историк, европейцы также отказываются видеть, как этой стране удаётся вторгнуться в Левант и параллельно нападать на ЕС у его границ. Они предпочитают игнорировать тот факт, что мигранты перешли из разряда заложников в разряд дополнительных войск, а их массовая отправка на Запад напоминает пересылку танков для аннексии. Они не видят, насколько сдерживание гуманитарного кризиса в обмен на дипломатическую поддержку представляет собой неприемлемый ультиматум. Любой мирный договор, который европейцы надеются купить у воинственной страны, приведёт к эскалации. Европа в конце концов заплатит выкуп сильному сопернику, и его размер неизбежно станет выше.

Однако главной ошибкой стран Запада, утверждает автор статьи, является «добровольная амнезия». Турция всё время была соперником Европы. Использование человеческого материала в целях политической гегемонии является обычной практикой в Турции со времён Османской империи до восстановления Турции, популярной во времена Ататюрка и Эрдогана. Такое постоянство прекрасно иллюстрирует геноцид армян.

По всей видимости, рассуждает Жан-Франсуа Колозимо, европейцы выработали двойное убеждение: турецкое государство является безусловным наследником империи и призвано непременно демократизироваться. Однако оказывается, что период национального сознания Турции был всего лишь промежуточным между двумя империями, а вместо хорошей и плохой Турции всегда была одна и та же страна, которая за сотню лет перепробовала все крайности.

Как утверждает историк на страницах Le Figaro, европейцы проигнорировали, что в основе современного турецкого государства заложено насилие: несмотря на раздробленность в 1918 году, страна выжила. Европейцы недооценили отчуждение в результате прозападных реформ Ататюрка, потому что оно их устраивало, и притеснения из-за политики исламизации Эрдогана, пока это не касалось Запада. Европейцы напрасно противопоставляли двух автократов — с виду враги, братья в реальности, они разделяли общие идеи о восстановлении страны, а их предполагаемая дуэль оказалась проверенным дуэтом. Национализация ислама и исламизация нации являются одним и тем же процессом, пока имеется в виду создание идеального гражданина: этнического турка, суннита, обработанного и отсортированного в казарме или мечети таким образом, чтобы восстановить историческую справедливость и снова найти силу для доминирования.

При этом врагов Турция находит и внутри своей страны, и снаружи. Сообщества армян, греков, евреев и других меньшинств систематически уничтожались, лишь курды и алевиты продолжают сопротивляться, за что подвергаются преследованиям. Внешние враги обнаружились в Вашингтоне, Москве, Берлине, Париже, Иерусалиме, Дамаске и Мекке. Обстоятельства изменились, но стратегия остаётся прежней: глава государства шантажирует другие страны и зарабатывает на общей нестабильности для поддержания собственной стабильности. Запад закрывал глаза на такое поведение с 1923 года и по сегодняшний день: депортация греков Малой Азии, бомбардировки курдов, пять военных путчей за 50 лет, оппозиционеры в тюрьмах, аннексия прибрежной полосы в Сирии (1939), захват Кипра (1974), панисламские амбиции. Европа смогла только вяло протестовать в ответ на эти действия, и вот результат: в 1933 году Ататюрк захватил Алеппо и Мосул, в 2019 году Эрдоган послал туда армию.

«Европа гибнет из-за подчинения Америке», — считает Колозимо: именно Вашингтон постановил, что Турция является современным государством и оплотом сопротивления СССР, поэтому она должна войти в ЕС для срыва советских амбиций. Именно Вашингтон решил, что Турция должна перейти от светского государства к исламскому, чтобы лучше противостоять коммунизму, что Турции нужен «исламо-демократический» лидер и что она имеет право на разногласия, если остаётся верна пакту. И именно европейским странам приходится справляться с авторитарным режимом Анкары, постоянными нарушениями прав человека, разделом Кипра, сближением с Россией и другими решениями турецких властей. И всё это «в ожидании лучшего завтра, которое не настало и не настанет».

В конце своего анализа Жан-Франсуа Колозимо пишет, что Америка пустила лису в курятник, а Европа её вскормила. Разделённая, обезоруженная и разочарованная, Европа хочет снова и снова вести переговоры — но о чём? Для рывка ей необходимо научиться отказывать. Однако этот рывок может выполнить только Франция, вернувшись к реалистичной дипломатии. Зная о том, что мы не выбираем своих собеседников, а среди них попадаются бескомпромиссные, циничные и лицемерные, Париж возобновляет исторические связи, снова находит язык с Москвой и Дамаском, играет со славянским и арабским мирам, которые не менее восточные, чем Турция, и вспоминает о Византии, которая преследует всех участников этой региональной войны, где Французская республика пока только пассивно сносит контудары. «Однако, — подчёркивает историк на страницах Le Figaro, — для этого ей необходимо наконец порвать с идеологическими представлениями».