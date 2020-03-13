Hürriyet: Турция и Россия достигли соглашения по Идлибу «в большей степени»

Министр обороны Турции заявил, что после двух дней переговоров по Идлибу Москва и Анкара достигли соглашения «в большей степени», пишет Hürriyet Daily News. Главное достижение этого соглашение — установление совместного патрулирования и наблюдения за прекращением огня вдоль зоны безопасности в Идлибе.
Делегации из Турции и России, которые два дня вели переговоры по Идлибу, достигли соглашения «в большей степени», заявил министр обороны Турции. Как пишет Hürriyet Daily News, он при этом уточнил, что если перемирие будет нарушено, Турция готова вернуться к боевым действиям.
«Сейчас атаки прекратились и режим прекращения огня продолжается. Мы тщательно и внимательно следим за обстановкой», — приводит издание его слова.
В соответствии с соглашением, силы России и Турции будут патрулировать коридор безопасности вдоль сирийской автострады M4 с 15 марта. Но детали того, как это будет происходить, ещё обсуждаются.
Анкара при этом отмечает, что хочет, чтобы это перемирие было длительным, но если оно будет нарушено, то все подотчётные ей силы вернутся к боевым действиям. При этом вывод турецких войск из региона на повестке дня не стоит, пишет Hürriyet Daily News.
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