Немецкий политик: Россию нужно понять — она бьётся не за Асада, а за целостность Сирии
Председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек призывает Европу проявить понимание к действиям России в сирийском конфликте, сообщает немецкая газета Die Welt.
По его мнению, это необходимо, потому что отношение к России постепенно ухудшается. Президент Германии недавно говорил об опасности отчуждения между россиянами и немцами. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также отметил, что ситуация сегодня более взрывоопасна, чем была во времена холодной войны. Именно поэтому следует задуматься о том, как изменить положение дел к лучшему, поясняет Платцек в интервью изданию.
В беседе с главным редактором Die Welt председатель Германо-российского форума рассказал о том, что практически вырос среди русских: его родной город Потсдам, в котором располагалось более 30 тыс. военнослужащих, был самым массово оккупированным городом на востоке Германии. Военные всегда были очень дружелюбно настроены к немецким детям, и это наложило на него отпечаток, признался Платцек. «К тому же, Россия — гигантская страна, в которой много чудесных людей», — добавил он.
По его замечанию, любовь к русским не была повсеместно распространена даже в ГДР. В то же время, молодые люди из Германии на протяжении 40 лет отправлялись в Советский Союз на учёбу и для работы, и это не осталось без последствий. Так возникали русско-немецкие семьи.
Что касается современных конфликтов, в их возникновении не может быть виновна только одна сторона, убеждён Платцек. В Германии до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, насколько умным решением было говорить с Украиной об ассоциации с ЕС и предоставлять ей выбор — сблизиться с ЕС или с Россией — не вовлекая при этом российскую сторону в параллельные переговоры. Этот шаг стал одной из причин, приведших к реакции России, с последствиями которой приходится кропотливо разбираться по сей день, считает глава Германо-российского форума.
В интервью Die Welt Маттиас Платцек также пояснил, что одной из причин российского вмешательства в Сирии стало нежелание Москвы наблюдать за разгромом очередной страны после развала Ирака и Ливии. «Речь вовсе не об Асаде», — подчеркнул политик. Некоторым Асад нравится, другим нет, третьи считают его неприемлемым. Однако суть в том, чтобы сирийская государственность не пошла тем же путём, каким, к примеру, пошла ливийская, а сохранилась, разъяснил Платцек.
По его словам, с точки зрения международного права, сирийские власти не приглашали Турцию на свою государственную территорию, где сейчас хозяйничают её войска. Это сложный процесс, включающий в себя множество аспектов. В этой ситуации нельзя всё упрощать и говорить, что одна сторона хорошая, а другая — плохая.
В то же время, Платцек согласился с главным редактором Die Welt в том, что финансовая поддержка, которую от России получают правые популистские партии в разных странах Европы, — абсолютно неверное решение. Впрочем, многие в России считают так же и не одобряют этого, подчеркнул он. При этом Платцек отметил, что нужно оказать поддержку тем, кто придерживается «правильной» позиции, вместо того чтобы рубить сплеча.
Также Платцек с сожалением признал, что для него Россия остаётся «страной с явно выраженными автократическими чертами». Тем не менее, в прошлом канцлер Вилли Брандт при всех разногласиях искал общие интересы с Москвой, вёл переговоры и заключал соглашения. Если это было возможно на самых напряжённых этапах холодной войны, то наверняка возможно и теперь, убеждён председатель Германо-российского форума.
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