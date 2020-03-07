Маас: гарантии безопасности в Сирии может предоставить только Россия

Гарантии для создаваемой в Сирии зоны безопасности может предоставить только Россия, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Мааса, введение над Сирией бесполётной зоны под мандатом НАТО или ООН может лишь повысить уровень напряжения в стране.

Режим прекращения огня в Идлибе, введённый по итогам встречи между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным, является позитивным итогом, рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас в своём интервью для Deutschlandfunk. При этом политик отметил, что это решение было принято с опозданием.

По словам Мааса, Германия готова дополнительно выделить €100 млн на гуманитарную помощь для Идлиба. Он отметил, что в условиях реального соблюдения режима прекращения огня гуманитарные организации получат возможность оказывать помощь местным жителям непосредственно на месте. Кроме того, в гуманитарной помощи жителям Идлиба должна быть, в первую очередь, заинтересована Турция, поскольку в противном случае на её территорию продолжат прибывать беженцы.

Как отмечает Маас, ни Турция, ни Россия не хотят того, чтобы сирийский конфликт становился российско-турецким. Несмотря на это, опасность российско-турецкой войны существует. Впрочем, очевидно, что ни одна из сторон не желает такого исхода.

Маас также подчеркнул, что гарантии для создаваемой в Сирии зоны безопасности может предоставить только Россия, учитывая влияние Москвы на правительство Башара Асада. Как отмечает немецкий министр, за последние годы тема Сирии не раз поднималась в Совбезе ООН, однако до резолюции так ни разу и не дошло, ввиду вето со стороны КНР и России.

Кроме того, Маас предупредил о том, что такие меры как введение НАТО бесполётной зоны над Сирией, принятые против воли Дамаска и против воли России, могут привести лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Следовательно, сейчас ЕС будет наблюдать за тем, как выполняется соглашение между Путиным и Эрдоганом: если у него будут перспективы стать успешным, то это станет предпосылкой для оказания гуманитарной помощи местным жителям.