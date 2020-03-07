Маас: гарантии безопасности в Сирии может предоставить только Россия

Гарантии для создаваемой в Сирии зоны безопасности может предоставить только Россия, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Мааса, введение над Сирией бесполётной зоны под мандатом НАТО или ООН может лишь повысить уровень напряжения в стране.
Режим прекращения огня в Идлибе, введённый по итогам встречи между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным, является позитивным итогом, рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас в своём интервью для Deutschlandfunk. При этом политик отметил, что это решение было принято с опозданием.
По словам Мааса, Германия готова дополнительно выделить €100 млн на гуманитарную помощь для Идлиба. Он отметил, что в условиях реального соблюдения режима прекращения огня гуманитарные организации получат возможность оказывать помощь местным жителям непосредственно на месте. Кроме того, в гуманитарной помощи жителям Идлиба должна быть, в первую очередь, заинтересована Турция, поскольку в противном случае на её территорию продолжат прибывать беженцы.
Как отмечает Маас, ни Турция, ни Россия не хотят того, чтобы сирийский конфликт становился российско-турецким. Несмотря на это, опасность российско-турецкой войны существует. Впрочем, очевидно, что ни одна из сторон не желает такого исхода.
Маас также подчеркнул, что гарантии для создаваемой в Сирии зоны безопасности может предоставить только Россия, учитывая влияние Москвы на правительство Башара Асада. Как отмечает немецкий министр, за последние годы тема Сирии не раз поднималась в Совбезе ООН, однако до резолюции так ни разу и не дошло, ввиду вето со стороны КНР и России.
Кроме того, Маас предупредил о том, что такие меры как введение НАТО бесполётной зоны над Сирией, принятые против воли Дамаска и против воли России, могут привести лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Следовательно, сейчас ЕС будет наблюдать за тем, как выполняется соглашение между Путиным и Эрдоганом: если у него будут перспективы стать успешным, то это станет предпосылкой для оказания гуманитарной помощи местным жителям.
Более 100 специалистов Минздрава, Роспотребнадзора, силовых структур и гражданских служб Сахалинской области в рамках учений по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 приняли «заражённых» пассажиров в аэропорту Южно-Сахалинска.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал шабашем созванное западными странами заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу.
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT подготовку изменений в сфере оборота оружия, в том числе создание единой электронной платформы по выдаче лицензий.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что было принято решение дисквалифицировать стадион грозненского «Ахмата» на один матч без зрителей условно за инцидент с болельщиками во время матча 1/4 финала Кубка России с петербургским «Зенитом».
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров объяснил, по какой причине лидер национальной команды Александр Логинов не выступит в командной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
За прошедшие 24 часа в Иране зафиксировано 1076 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщил представитель иранского Минздрава Киянуш Джаханпур, общее число заражённых достигло 5823.
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» предусматривает создание в 2019—2021 годах единой электронной платформы по выдаче лицензий и разрешений на ношение оружия, рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Правительство России одобрило выделение средств на единовременные выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, а также вдовам и вдовцам военнослужащих по случаю 75-летней годовщины Победы.
Поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и американцем Кёртисом Блейдсом официально станет главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в канадском Саскатуне.
Клинические симптомы заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 могут со временем меняться. К такому выводу пришли китайские учёные, проанализировав течение заболевания у 89 пациентов больницы Уханьского университета.
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе, согласно которым железнодорожники подали иск в суд на Геркуса, так как он не ответил на вопросы руководства и это единственный способ их получить.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского военного эксперта Михаила Самуся о том, что ВМС Украины можно усилить только за счёт списанных американских военных кораблей, которые позволят «изменить баланс в Чёрном море».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти. Он провёл встречу с председателем «Белнефтехима» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, чтобы обсудить, как покупать нефть и что «более экономически выгодно».