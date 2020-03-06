Der Spiegel: Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии

Президентам России и Турции удалось достичь согласия по ситуации в сирийской провинции Идлиб, пишет Der Spiegel. Новое перемирие уже вступило в силу. К тому же планируется создать «коридор безопасности» от Латакии до Алеппо и совместно патрулировать этот регион, рассказывает немецкое издание.
Переговоры длились шесть часов, пишет Der Spiegel. И в заключении президенты России и Турции смогли достичь согласия по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Главы государств договорились о новом перемирии. По словам главы Кремля Владимира Путина, оно вступило в силу с полуночи этого дня.
Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договорённости. Обе страны хотят сотрудничать, чтобы обеспечить продолжительное перемирие, заверил он. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также объявил о создании «коридора безопасности» в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Этот маршрут связывает между собой Латакию и Алеппо, объясняет издание.
Также Анкаре и Москве удалось договориться о совместном патрулировании региона с 15 марта. В начале встречи Путин прокомментировал убийство десятков турецких военнослужащих на севере Сирии. По его словам, они были убиты по случайности и такого больше не повторится. Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что турецко-российские отношения сейчас находятся «на пике».
Во Владивостоке из инфекционного отделения краевой клинической больницы №2 выписали семерых россиян, прибывших с круизного лайнера Diamond Princess, который ранее находился на карантине в Японии из-за коронавируса COVID-19.
Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию. Среди кандидатов космонавт Андрей Борисенко.
Депутаты Госдумы начали разрабатывать поправки в законодательство, согласно которым россиянам, отправленным на карантин из-за коронавируса, предлагается увеличить выплаты по больничным. Об этом пишет газета «Известия».
Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
Американский военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest заявил, что оснащение российских военных кораблей гиперзвуковыми противокорабельными ракетами является «кошмаром» для Военно-морских сил США.
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что договорённость России и Турции на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии приведёт долгосрочному прекращению огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи главы государства Владимира Путина и лидеров думских фракций не поднимался вопрос о возможности досрочных выборов в нижнюю палату российского парламента.
Президент России Владимир Путин поручил внести в Административный и Уголовный кодексы изменения, согласно которым ответственность за нарушения при проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию будет такой же, как и на президентских выборах.
Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Политолог Евгений Бень прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
Член рабочей группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Грузии достигло девяти. Об этом сообщается на специальном сайте правительства, который посвящён ситуации с болезнью в стране.