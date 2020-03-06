Deutschlandfunk: на переговорах с Турцией Россия получила всё, что хотела

На переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом по Сирии Москва получила всё, что хотела, пишет Deutschlandfunk: в Идлибе вновь устанавливается режим прекращения огня и происходит разграничение сфер влияния. Как отмечает издание, Россия в Сирии смогла реализовать все свои цели: при этом она совершенно не заинтересована в конфронтации со страной из НАТО, то есть с Турцией.

В начале встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана лидеры двух стран обменялись высказываниями для «сохранения лица», пишет Deutschlandfunk. Путин выразил соболезнования по поводу гибели более чем 30 турецких солдат в Сирии и добавил, что сирийская армия не знала о расположении турецких войск. В ответ Эрдоган заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в Турции, но понимает, что российский лидер сейчас загружен текущей работой над поправками к Конституции.

Как отмечает издание, обмен такими высказываниями намекал на то, что обе стороны не заинтересованы в эскалации, что, в свою очередь, открывало дорогу для прекращения огня и раздела сфер интересов в провинции Идлиб. Достигнутые итоговые решения базируются на договорённостях, заключённых более года назад в ходе переговоров в Сочи: по мнению Deutschlandfunk, они соответствуют интересам России. Москва получила то, что хотела: Анкара и Дамаск теперь должны придерживаться компромиссов.

России удалось выполнить все свои цели в Сирии, заключавшиеся в сохранении власти Башара Асада, борьбе с экстремистами и защите своих укреплённых пунктов. При этом в Москве совсем не заинтересованы в постоянной конфронтации со страной — членом НАТО, то есть с Турцией, значительная часть военного потенциала которой заключается как раз в военном альянсе. Эрдоган знает об этом и использует этот факт, отмечает издание.

Россия могущественней Турции. Кроме того, Москва действует умнее, спокойнее и с большим прицелом на будущее, считает Deutschalndfunk. В результате Москва по-прежнему располагает более выгодной позицией в Сирии. Тем не менее переговоры с Турцией показали, что влияние российских рычагов воздействия не безгранично.