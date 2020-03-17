Daily Sabah: жадность США на Ближнем Востоке усиливает влияние России

Россия становится всё более сильным игроком в Восточном Средиземноморье благодаря умению гибко выстраивать отношения с разными партнёрами, пишет Daily Sabah. В то время как политика США в регионе является прямо противоположной: она опирается на санкции и военную силу, при этом Вашингтон не скрывает, что даже в вопросах помощи союзникам американцами движет жадность. Однако в современном мире такой подход не будет эффективным, подчёркивается в статье.

Ближний Восток на протяжении десятилетий находится в центре внимания на мировой политической арене. Но что бы ни говорили или писали о ситуации на Ближнем Востоке, неизменной частью этого «уравнения» всегда является Россия, отмечает Daily Sabah. И было бы ошибкой считать, что Россия связана с этим регионом лишь из-за военной операции в Сирии, говорится в статье. Москва традиционно поддерживает отношения со многими странами Восточного Средиземноморья, включая Кипр и Израиль. Причём её политика и стратегия в регионе выгодно отличается от поведения США, полагает автор.



С одной стороны, Россия сохраняет своё присутствие в Сирии, поддерживая правительственные силы Башара Асада. В то же время у целого ряда стран Восточного Средиземноморья, и прежде всего у Израиля, имеются особые отношения с Россией, никак не связанные с войной в Сирии, подчёркивается в статье. В частности, отношения Москвы с Тель-Авивом и Дамаском имеют давнюю историю, восходящую ещё к советской эпохе, напоминает автор.



Советский Союз был одним из первых государств, признавших образование Израиля. Особенно стремительно отношения двух стран стали развиваться после окончания холодной войны. Этот период также характеризовался активной иммиграцией в Израиль евреев из Советского Союза, пишет Daily Sabah.



В периоды эскалации напряжённости Москва стремилась выступать посредником между Сирией и Израилем. И хотя ей не удалось добиться примирения, она продолжала поддерживать и тесные связи с Тель-Авивом, отмечается в статье. После начала вооружённого конфликта в Сирии в 2011 году Израиль неоднократно выражал Москве обеспокоенность в отношении безопасности своих границ, причём главным предметом его озабоченности была возможность Ирана, ещё одного союзника России, свободно перемещаться по территории Сирии, отмечает автор.



Из-за этого Израиль периодически наносил ракетные удары и авиаудары по Сирии, объясняя это стремлением поразить «иранские силы» на территории страны. В то же время обеспокоенность Израиля по поводу «иранского присутствия» подтолкнула его к укреплению связей с Россией, говорится в статье. Политика администрации бывшего президента США Барака Обамы, касающаяся вывода американских войск с территории Ближнего Востока, также сыграла на руку России, полагает автор.



Нынешний президент США Дональд Трамп, несмотря на отказ от большинства программ прежней администрации, также продолжает вывод американских сил как из Сирии, так и из региона в целом. И это обстоятельство подталкивает Израиль к ещё большему сближению с Россией, подчёркивает Daily Sabah.



Размещение в Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300, а затем и С-400, по мнению автора, усилило обеспокоенность Израиля, который вопринял более продвинутую систему С-400 с большим радиусом поражения как ещё большую опасность для себя. Но в то же время, даже несмотря на два основных повода для беспокойства Израиля на протяжении войны в Сирии — иранское присутствие и развёртывание С-400, Москве и Тель-Авиву удалось сохранить свои дипломатические отношения на высшем уровне, констатирует Daily Sabah.



Одновременно Израиль стремится поддерживать в Восточном Средиземноморье добрососедские отношения с Грецией и Кипром. И это создаёт проблему для России, так как Израиль вполне может обеспечить свою потребность в природном газе за счёт закупок у Кипра, говорится в статье. В январе 2019 года был создан Газовый форум стран Восточного Средиземноморья при участии семи стран. Спустя год, в январе 2020 года, Израиль, Кипр и Греция подписали соглашение о прокладке трёх трубопроводов, цель которых — доставка 10 миллиардов кубометров природного газа в год из Израиля и Кипра в Европу через территорию Греции.



В рамках этого соглашения также планируется проложить трубопровод «Посейдон», который станет самым глубоководным трубопроводом, проложенным по морскому дну, пишет Daily Sabah. Стоимость его строительства оценивается в сумму $7—10 млрд. Ожидается, что новый проект сможет удовлетворить около 2% энергетических потребностей Европы в природном газе. Но по предварительным подсчётам, кипрский газ будет поставляться по цене, в два с половиной раза превышающей цену на российское сырьё, отмечается в статье.



В то же время Россия сумела сохранить тёплые отношения с Грецией и Кипром ещё со времён холодной войны, и не в последнюю очередь «ввиду выгодного географического положения» Кипра, подчёркивает автор. «Нерешённость вопроса с объединением греческой и турецкой части разделённого острова Кипр также выгодна России. К тому же в связи с отсутствием у мировой общественности определённого мнения по этому вопросу, любые действия со стороны НАТО в данном случае невозможны. Эта ситуация, как и продолжающаяся гражданская война в Сирии, играет на руку России», — говорится в статье.



Целью нового законопроекта о безопасности и энергетическом партнёрстве в Восточном Средиземноморье от 2019 года, который ещё предстоит одобрить конгрессу США, является продвижение сотрудничества между Израилем, Кипром и Грецией. Причём одним из положений данного закона является ограничение доступа России к портам Пафос и Лимасол на Кипре, поясняет автор. Однако власти этой страны отклонили предложение США и отказались закрыть свои порты для российских кораблей. МИД России также осудил попытки «подорвать российско-кипрское сотрудничество».



Конгресс США также решил включить в этот законопроект ряд ограничений для турецких властей в отношении систем противоракетной обороны С-400, покупку которых Анкара согласовала с Москвой. Несмотря на это, Турция всё же не вышла из сделки, напоминает автор: «Реакция Кипра и Турции на американский законопроект показывает, что на данный момент Россия обладает большим влиянием в Восточном Средиземноморье».



Это объясняется тем, что присутствие России в регионе является «взаимовыгодным», подчёркивается в статье: «Москву не смущает, что Израиль, с которым у России тесные связи, является близким союзником США. Россия иначе определяет своих союзников. Статус Турции как члена Североатлантического альянса также не препятствует продаже Россией Анкаре систем С-400. Россия не считает свои отношения с Грецией и Кипром ограниченными какими-то рамками, несмотря на то что обе страны являются членами ЕС», — пишет Daily Sabah.



При этом американская же политика в регионе является прямо противоположной, подчёркивается в статье. Покупка С-400 стала выгодной сделкой на фоне многочисленных запросов Анкары на поставки американских систем Patriot для обеспечения безопасности турецких границ. «Этот процесс показателен в плане того, как США изменяет политике традиционного американского империализма. Вашингтон уже не считает необходимым скрывать, что даже в вопросах снабжения и помощи союзникам американцами движет жадность», — отмечает автор.



А в случае несогласия с американскими указаниями Вашингтон использует конгресс, чтобы наложить санкции на неугодную страну. «Однако в современном мире, где страны тесно взаимосвязаны, такой подход не может быть эффективным», — заключает Daily Sabah.