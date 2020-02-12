Deutschlandfunk: у НАТО две проблемы — Ближний Восток и российское гиперзвуковое оружие

У министров обороны НАТО есть несколько щекотливых тем для обсуждения. В первую очередь, это вопрос о передаче альянсу образовательной миссии на Ближнем Востоке, которой сейчас руководят США. Однако не менее значимой темой для НАТО остаётся российская угроза, возросшая в связи с появлением у России нового гиперзвукового оружия — и, хотя США уверяют, что Европу можно от него защитить, кто и как должен это делать, непонятно, отмечает Deutschlandfunk.

Аналитический центр PEW Research в Вашингтоне только что опубликовал результаты опроса, показавшего, что средний уровень одобрения НАТО в 16 странах составляет 53% — а это по-прежнему большинство, отмечает немецкий портал Deutschlandfunk.

В некоторых странах этот показатель даже вырос — например, в Великобритании, где он достиг 65%. Напротив, в Германии, Франции и США уровень принятия и одобрения альянса снизился. Связано ли это с высказываниями президентов Трампа или Макрона? По мнению постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, вовсе нет: «Переосмысление НАТО по итогам было позитивным. Мы попросили союзников делать больше, и они делают больше».

Её заявление касалось, в первую очередь, растущих расходов на оборону, поясняет издание. Однако оно также имеет отношение к другому пункту, по которому Дональд Трамп предъявил требование партнёрам по альянсу: НАТО должно активнее участвовать в стабилизации Ближнего Востока. Эта идея высказывалась и до него, однако заявления американского президента в начале года и развитие конфликтной ситуации вокруг Ирана и Ирака дали импульс необходимым изменениям, сообщается в статье.

«Глобальная коалиция НАТО и его партнёры добились примечательного прогресса в борьбе с ИГ*, — заметил по этому поводу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. — Миллионы людей были освобождены, а ИГ больше не контролирует никакие территории. Но мы можем сделать больше».

Теперь министры обороны обсуждают на встрече в Брюсселе, что конкретно можно сделать и возможно ли в будущем передать НАТО образовательную миссию антитеррористической коалиции под руководством США, отмечает Deutschlandfunk. По уточнению издания, речь идёт о примерно 200 инструкторах, которые тренируют местные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». С точки зрения постоянного представителя США при НАТО, в такой разгрузке есть смысл, и Трамп точно будет доволен таким развитием событий.

Однако помимо этого перераспределения обязанностей сейчас также проходят консультации с военными и, в первую очередь, с иракским правительством. НАТО хочет, чтобы любые дальнейшие действия осуществлялись с согласия властей Ирака. Как напоминает издание, после того как парламент Ирака в январе потребовал вывести из страны все иностранные силы безопасности, сейчас правительство страны дало понять, что вовсе не возражает против иностранного военного участия.

Германия тоже осуществляет образовательную миссию в рамках антитеррористической коалиции, но не под эгидой НАТО и не намерена подчинять эту миссию руководству альянса, подчёркивается в статье.

Как сообщает Deutschlandfunk, у министров обороны НАТО есть и ещё одна острая тема для обсуждения — это новое гиперзвуковое оружие, которое разработала Россия, — первой и пока единственной из крупных держав. Главный щекотливый момент в этом вопросе связан с тем, что новое оружие резко сокращает время на реакцию, поясняет автор статьи.

НАТО относится к этой проблеме серьёзно, утверждает издание. По словам американской представительницы при альянсе, на все угрозы со стороны России и кого бы то ни было ещё возможно отреагировать — в том числе на гиперзвуковое оружие. Правда, вопросы о том, кто это должен делать — НАТО или США — и каким конкретно образом можно защитить Европу от гиперзвукового оружия, пока остаются в альянсе открытыми, заключает Deutschlandfunk.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.