Le Figaro: далеко не все страны НАТО верят в сплочённость альянса

Как показал недавний опрос, проведённый Pew Research Center, в странах НАТО совершенно по-разному относятся к альянсу. Так, в Польше и Литве положительные чувства к нему испытывают 82% населения. А в Турции, наоборот, этот показатель равен всего 21%. И всё же большинство стран выступают за то, чтобы укреплять отношения именно с Соединёнными Штатами.

«Сплочённость Североатлантического альянса поставлена под угрозу», — пишет Le Figaro. Так, исследовательский институт Pew Research Center провёл опрос, который показал, что приверженность НАТО разнится от одной страны к другой. В целом отношение к организации остаётся хорошим, но иногда с совсем небольшим перевесом.

Так, в Польше или Литве альянс пользуется очень позитивным имиджем — к нему хорошо относятся 82% населения. Во Франции и Германии ситуация значительно хуже: всего 49% французов альянс поддерживают, а 38% относятся плохо. Причём с 2007 года этот рейтинг поддержки упал аж на 22 пункта. Как отмечает автор статьи, в этих двух странах выработался новый вид антиамериканских настроений. В Турции НАТО и вовсе поддерживают не больше 21% населения. Однако больше половины населения плохо относятся к альянсу и в Греции. Эти две страны даже с помощью НАТО не смогли снизить напряжённость в отношениях между собой.

При этом по-разному относятся и к принципам НАТО. Например, 60% американцев считают, что США должны использовать военную силу, чтобы поддержать страну-союзника, если на неё нападёт Россия, но многие другие страны выступают против войны. Больше половины французов против того, чтобы их страна воевала с Россией в защиту союзника. А в Германии в принципе выступают против использования военной силы.

Размывается и уверенность стран в американском союзнике. Даже в Польше меньше половины опрошенных верят, что США вступятся за другую страну НАТО, если ей будет угрожать Россия.

Если брать страны Восточной Европы, то там в основном люди выступают за то, чтобы развивать хорошие отношения и с США, и с Россией. При этом в Германии и во Франции и вовсе люди ратуют за улучшение отношений с США, нежели за одинаковое потепление и с Западом, и с Востоком. Как отмечает автор статьи в Le Figaro, лишь одна Болгария ставит в приоритет отношения с Россией.