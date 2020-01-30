N-TV: 40% немцев не хотят сдавать жильё приезжим

Люди иностранного происхождения испытывают дополнительные трудности при поиске жилья в Германии, пишет N-TV: согласно недавнему опросу, 40% немцев опасаются сдавать жильё приезжим. Как отмечает глава берлинского антидискриминационного ведомства Бернд Франке, зачастую одного только иностранного имени может быть достаточно для отказа в аренде жилого помещения.
Ситуация на рынке жилья в Германии весьма напряжённая, пишет N-TV: поиск нового дома часто сопряжён с трудностями. При этом для людей с иностранными именами ситуация ещё сложнее, отмечает издание.
Согласно опросу, проведённому берлинским федеральным антидискриминационным ведомством, 40% немцев опасаются сдавать жильё приезжим. Кроме того, 30% опрошенных отметили, что чувствовали бы себя некомфортно, если бы их соседями были выходцы из других стран.
Более половины респондентов имеют конкретные условия по сдаче комнат своего дома в аренду, пишет издание. «Зачастую одного только по-иностранному звучащего имени достаточно, чтобы не быть приглашённым на осмотр жилища. Откровенно расистские объявления о сдаче комнат также, к сожалению, являются обычным делом», — говорит один из руководителей берлинского федерального антидискриминационного ведомства Бернд Франке.
Как пишет N-TV, в связи со сложившейся ситуацией антидискриминационное ведомство требует внесения поправок в закон о равном обращении. На данный момент в сфере аренды жилья закон допускает неодинаковое обращение в ряде случаев.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности восстановить отношения с Колумбией на уровне консульств. Об этом он сказал во время встречи с представителями лёгкой и текстильной промышленности.
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выразил мнение, что семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес не захотел конкурировать с россиянином Дмитрием Алиевым и потому завершил карьеру.
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил о желании провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо, а также поделился своим мнением об американце.
Канадское министерство иностранных дел объявило о санкциях против шести физических лиц в связи с прошедшими в Крыму в 2019 году выборами. Об этом говорится в сообщении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.
Призёр чемпионатов мира и Европы, 10-кратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь заявила, что неоднократно подвергалась насилию со стороны тренера Жиля Бейера в несовершеннолетнем возрасте.
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что нынешнее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) продолжает дело предыдущего президента организации Дмитрия Шляхтина.
Адвокат Алексей Добрынин сообщил, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар, которую помиловал президент России Владимир Путин, проводят в аэропорт в четверг, 30 января, в самолёт, на котором летит премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу в Москве с новым послом Франции Пьером Леви, в ходе которой стороны обсудили вопрос контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировать полномочия российской делегации.
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма — отметила 20-летие. Съезд, приуроченный к этому событию, прошёл 28—29 января в Московском еврейском общинном центре.
Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Президент Израиля Реувен Ривлин выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помилование израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков.