Welt: расизм для Германии — норма, но немцы предпочитают закрывать на это глаза

Расизм стал элементом повседневной жизни в Германии, пишет немецкая газета Die Welt. К такому выводу пришли учёные, занявшиеся проблемой после беспорядков в Хемнице и нападения на синагогу в Галле. Они выяснили, что немецкое общество не свободно от предрассудков и не только не поднимается на борьбу с расизмом, но и предпочитает вовсе не касаться этой темы.

Расистское мышление стало в Германии частью повседневной жизни, пишет немецкая газета Die Welt.

По результатам исследования учёных в Хемнице, после подогревавшихся правыми силами протестных выступлений летом 2018 года расизм стал в городе обыденностью. «Это взгляды, это глупая шутка, это разговор в пивнушке или на семейном празднике — никто из нас не свободен от предрассудков, на это мы хотим обратить внимание», — заявила профессор Института германистики и межкультурной коммуникации Технического университета Хемница Хайдрун Фризе.

Вместе с коллегами со всей Германии исследователи из Хемница издали сборник под названием «Расизм в повседневной жизни — теоретические и эмпирические перспективы после Хемница». Этому предшествовали доклады учёных на двух конференциях, состоявшихся в конце 2018 года и минувшей осенью. О результатах исследования учёные теперь хотят рассказать и в школах, в особенности, в сельской местности.

«После пугающих беспорядков мы хотим заявить о нашей позиции», — добавил коллега Фризе по институту Маркус Нольден. По его словам, учёные установили, что преобладающее белое население, как и раньше, предпочитает не связываться с темой расизма, а тем, кто от него страдает, редко дают высказаться. На проводимых в Хемнице гражданских диалогах в основном разговаривают белые с белыми, подчеркнул Нольден, специально исследовавший этот формат взаимодействия.

Помимо этого, он задаётся вопросом, где в сентябре прошлого года были 230 тыс. жителей Хемница, которые должны были активно выступить против расистских выступлений. Впоследствии многое в городе пришло в движение, и многие люди занялись этой проблемой, но добиться внимания по-настоящему широкой общественности учёным не удалось до сих пор. «Общество в целом даже после этих событий всё ещё не поднялось на борьбу, об этом нужно сказать ясно», — считает Фризе.

Напротив, с появлением движения Pegida и укреплением АдГ фокус общественной дискуссии сместился, утверждает Die Welt. Клише и стереотипы снова вышли на первый план, а гибель одного из жителей Хемница в ходе беспорядков впоследствии была использована в политических целях.

Сначала из погибшего сделали героя, по которому могли скорбеть широкие массы жителей города. «Через это конструирование личной причастности и шокирующего опыта потом было стратегически распространено расистское мышление и, в итоге, мобилизованы избиратели. Погибший был использован как социальный капитал», — считает исследователь Хемницкого технического университета Мириам Шрайтер, изучающая работу праворадикальных организаций в городе.

Между тем, реакция на события в Хемнице или стрельбу у синагоги в Галле 9 октября даются немцам нелегко, подчёркивает издание. «Мы или замалчиваем такие темы, или отодвигаем их подальше», — отметил Нольден. Преступника из Галле сначала объявили душевнобольным одиночкой, то есть человеком, не вписывающимся в рамки существующей нормы. Иными словами, с этим случаем обошлись как с чем-то, с чем не хочется иметь дело, поясняет исследователь.

Когда выяснилось, что вариант с нападением психически нездорового одиночки не работает, фокус сместился на другую «маргинальную группу» — геймеров, пишет Die Welt. «В конечном счёте, о настоящей проблеме — об обществе, которое не может поставить на место антисемитизм, — говорить снова не стали, — сокрушается Нольден. — Но это провал общества, а не тех, кто играет в компьютерные игры».

Правда, предложить панацею для всех подобных случаев исследователи не могут, что они сами открыто признают. Главное, по их словам, — покончить с молчанием. С темой расизма как с психотерапией — её нужно пережить и осмыслить, а не вытеснять, подчёркивает исследователь Хемницкого технического университета Хайдрун Фризе.