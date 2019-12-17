Der Spiegel: американские кадеты обвиняются в использовании расистских жестов

Кадеты американской академии Вест-Пойнт обвиняются в использовании расистских жестов во время посещения матча по футболу, пишет Der Spiegel. Действия кадетов были хорошо видны, поскольку во время прямой трансляции они стояли прямо за спиной у комментатора. В Вест-Пойнте уже начато расследование инцидента.

Кадеты американской военной академии Вест-Пойнт демонстрировали жесты расистского движения White Power в ходе матча по американскому футболу, сообщает Der Spiegel: отмечается, что игра транслировалась по телевидению. В академии инициировано расследование: если обвинения подтвердятся, то замешанные в происшествии кадеты будут привлечены к ответственности.

Как пишет издание, инцидент произошёл в минувшие выходные в ходе игры между спортсменами из сухопутных сил и флота: минимум два кадета из Вест-Пойнта и один кадет из военно-морской академии демонстрировали жест, используемый расистскими группировками. Их было хорошо видно, поскольку во время прямой трансляции они стояли прямо за спиной комментатора.

Der Spiegel информирует, что характерный жест был присвоен расистскими организациями несколько лет назад: большой и указательный палец соединяются в кружок, а остальные три пальца направляются вниз. Отмечается, что такой жест также использовали некоторые сторонники Дональда Трампа — в том числе для того, чтобы провоцировать сторонников демократов. Кроме того, этот жест демонстрировал стрелок, напавший в марте этого года на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч.