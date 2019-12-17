Der Standard: сегрегация в Нью-Йорке начинается со школьной скамьи

Сегрегация в Нью-Йорке начинается с детских лет, пишет правозащитница Стелла Шумахер в австрийском журнале Der Standard. У учеников из семей разного этнического происхождения и уровня достатка нет равных возможностей для получения хорошего образования: их с самого начала распределяют по разным школам. Впоследствии расслоение только усиливается, причём преимущество получают выходцы из белых или азиатских семей.

В Нью-Йорке вспыхнули ожесточённые дискуссии по поводу школьной системы, не предусматривающей никакого равенства возможностей, пишет правозащитница Стелла Шумахер в своей статье, опубликованной в австрийском журнале Der Standard.

В городе насчитывается 1,1 млн школьников и более 1800 школ. Это крупнейшая система общественных школ в США, подчёркивает автор статьи. Кроме того, она крайне многообразна, что вызывает множество сложностей и проблем.

Дети из различных семей, разных социальных слоёв и разного происхождения посещают начальную и среднюю школу, а также колледжи в пяти районах Нью-Йорка. Департамент образования, к примеру, предоставляет документы на 11 различных языках, в число которых входят арабский, бенгальский, китайский, английский, французский, гаитянский, креольский, корейский, русский, испанский и урду. Это отражает картину нью-йоркского общества, утверждает Стелла Шумахер. Почти 73% школьников родом из бедных семей, причём у 114 тыс. школьников даже нет постоянного дома, и они ютятся во временных убежищах или у родственников.

Большинство городских школьников имеют испанские корни, также в Нью-Йорке много учащихся афроамериканского происхождения. Азиаты и белые дети в школах города оказались в меньшинстве, подчёркивает автор статьи.

Нью-йоркская школьная система не только масштабна и многообразна, но и является одной из наиболее сегрегированных во всей стране. Школы, в которых обучаются почти исключительно дети из белых семей среднего достатка, находятся в непосредственной близости от школ, в которых 95% учеников — афроамериканского или испанского происхождения. В некоторых школах разные типы учебных заведений с учениками из разных по происхождению и уровню достатка семей располагаются прямо под одной крышей. Расхождения в том, что касается оснащения школ или среднего уровня оценок, резко проявляются в рамках тесного пространства. Активные родительские комитеты в благополучных школах регулярно устраивают сбор средств и поддерживают школы, в которых учатся их дети, финансируя библиотеки, дополнительные программы и оснащение классных комнат. В неблагополучных школах зачастую отсутствует даже необходимый минимум материалов.

Сегрегация начинается с детских лет, отмечает австрийская газета. Как правило, начальные школы выбираются по месту жительства. Школы в хороших районах посещают дети из семей среднего класса, которые могут позволить себе оплачивать жильё в этих частях города. Социальное жильё для бедных обитателей Нью-Йорка порой соседствует со зданиями с дорогими квартирами, но дети при этом распределяются по разным начальным школам, в результате чего учащиеся из семей низкого достатка оказываются отделены от детей более благополучных соседей.

В таких районах, как Бронкс или Куинс, где особенно высока концентрация небогатых семей с миграционным прошлым или афроамериканского происхождения, начальные школы стали отражением демографической реальности на этих территориях, пишет Шумахер. Это географическое размежевание дополнительно усиливается за счёт программ для талантливых и одарённых, которые, по большей части, поддерживают белых или азиатских учащихся.

Сегрегация в средней школе и колледжах связана с учётом оценок в аттестате, результатами стандартизированных тестов и раздельными вступительными экзаменами в некоторые учебные заведения. Дети из хороших школ обычно показывают лучшие результаты на ежегодных стандартных тестах, проверяющих, в первую очередь, знания английского языка и математики. Кроме того, многие из таких школьников дольше готовятся к сложным приёмным экзаменам в лучшие колледжи, нередко с дорогостоящей поддержкой репетиторов. Среди 830 средних школ и колледжей города 190 отбирают кандидатов по указанным критериям, что приводит к тому, что там обучаются, главным образом, белые дети или дети азиатского происхождения.

В восьми элитных колледжах Нью-Йорка, попасть в которые можно из любого района города, число принятых на обучение учеников испанского и афроамериканского происхождения достигло исторического минимума, подчёркивает Стелла Шумахер. В прославленном колледже Stuyvesant, к примеру, в этом учебном году было принято только семь чернокожих учеников из 895. Это спровоцировало широкий общественный резонанс, и проблема оказалась в центре внимания. В данный момент ведутся обсуждения по поводу того, допустимы ли вообще в общественной школьной системе действовавшие до сих пор правила и критерии приёма, явно отдающие предпочтение малому в процентном отношении числу школьников. Теперь вопрос в том, как может выглядеть альтернатива.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и ответственный за школьное образование Ричард Карранза задались целью положить конец сегрегации, однако столкнулись с активным сопротивлением. Предложение главы города отменить приёмные экзамены в специализированные колледжи встретило такой решительный отпор со стороны азиатских родителей, что оно до сих пор остаётся замороженным. По словам Ричарда Карранзы, проще научиться ходить по воде, чем провести интеграцию школьной системы.

Недавно школьники начали привлекать внимание к проблеме, устраивая демонстрации, сообщается в статье. Молодёжное движение Teens Take Charge, выступающее за равенство возможностей в образовательной системе, регулярно организует протестные акции в городе. «Как сын бедных иммигрантов я уже столкнулся с трудностями на своём пути, но теперь мне ясно, что мои возможности в сфере образования тоже стали преградой», — сказал один из участников демонстрации.

Лучшие средние школы в самом сегрегированном школьном районе Нью-Йорка начали последний год с того, что зарезервировали 25% школьных мест для детей из бедных семей, показавших плохие результаты на стандартных тестах. Остальные 75% продолжают принимать путём жёсткого отбора на конкурсной основе. Как будет работать эта попытка интеграции и будет ли вообще, станет ясно лишь в ближайшие годы.

Наряду с масштабной общественной школьной системой в Нью-Йорке есть и множество частных школ, в том числе одни из лучших в США. Элиты Нью-Йорка отправляют детей в эти школы в раннем возрасте с целью в дальнейшем получить место в одном из наиболее престижных университетов. Ежегодная стоимость обучения в частной школе составляет порядка $50 тыс., причём некоторые школы предлагают финансовую поддержку для кандидатов из семей с низким уровнем дохода, пишет Стелла Шумахер в Der Standard.