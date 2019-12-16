ERR: рисунок московской школьницы украсил рождественскую открытку посольства Эстонии

Посольство Эстонии в России провело среди московских школьников конкурс на лучшую открытку, чтобы использовать её в своих официальных рождественских и новогодних поздравлениях. Всех юных участников, представивших свои работы на конкурс, пригласили на специальный приём в посольстве. А победительница получила главный приз — путешествие в Таллин с семьёй, передаёт ERR.
В посольстве Эстонии в Москве сегодня прошёл необычный приём, главными гостями которого стали юные московские художники — участники конкурса на лучшую рождественскую открытку.
Послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре нечасто приходится выступать перед столь молодой аудиторией. Сегодня в посольстве принимали участников конкурса на лучшую рождественскую открытку. Свои работы представили 38 юных художников, а победителем конкурса стала работа 10-летней Даши Кочуркиной.
Её рисунок теперь украшает официальную рождественскую открытку посольства Эстонии в Москве. Такими открытками посольство поздравляет с наступающими праздниками российских и зарубежных дипломатов, а также министра иностранных дел, премьер-министра и президента Эстонии.
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВСКИЙ, куратор детской галереи «Изопарк»:Сама по себе открытка, она рождественская. Как бы Рождество укладывается в несколько каких-то символов. И естественно, педагоги помогали, подсказывали эти символы. Ну а дальше — уже детская фантазия! Полёт детской фантазии и умелое «направление» педагогов.
А вот и победительница конкурса — Даша Кочуркина.
ДАША КОЧУРКИНА, победительница конкурса открыток:Нам дали картину Старого Тоомаса — и сказали придумать, где он будет, что с ним будет происходить. Всё!
После того как все участники конкурса получили подарки из рук посла Эстонии, наступила очередь самой ожидаемой части любого дипломатического приёма: гостей позвали к столу.
АНТОН АЛЕКСЕЕВ, корреспондент ERR в Москве:Прекрасный конкурс! Но у меня возник один вопрос: как из эстонского дипломата, посла вдруг получился Дед Мороз?
МАРГУС ЛАЙДРЕ, посол Эстонии в Москве:Я с детства верил, что Дед Мороз существует! Но, говоря серьёзно, у нас родилась идея, что такой конкурс — это отличная возможность познакомить с Эстонией молодое поколение москвичей, которые, может быть, никогда и не были в Эстонии.
У победительницы конкурса Даши Кочуркиной теперь есть возможность побывать в Эстонии вместе со своей семьёй: главный приз, предоставленный компаниями Tallink и Lux Express, — путешествие в Таллин для четырёх человек.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил поддержку своему тренеру Татьяне Тарасовой, против которой была опубликована петиция с целью лишить её комментаторской работы на телевидении.
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном поздравил его с победой Консервативной партии на досрочных парламентских выборах 12 декабря.
Следствие завершило расследование и утвердило обвинение директору школы №5 в Улан-Удэ, где в январе 2018 года учащийся с топором напал на учителя и учеников, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT предложение Министерства труда сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин сравнил Этери Тутберидзе с выдающимися российскими наставницами Ириной Винер-Усмановой (художественная гимнастика) и Татьяной Покровской (синхронное плавание).
Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» будет подготовлен к началу заводских испытаний в 2020 году. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил первый заместитель генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» Сергей Воронько.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил появление чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на поединке экс-обладателя поясов в двух категориях Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него. Такие предложения содержатся в законопроекте, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.
На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента продаж, которые стартовали по всей России 8 ноября. Об этом заявили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Синоптик федерального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в беседе с URA.RU рассказала о наступлении 30-градусных морозов на Урале, которые, возможно, выпадут на новогоднюю ночь.
Одна из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году Юлия Кузьменко заявила, что считает материалы против неё сфальсифицированными, а также выразила готовность к сотрудничеству со следствием.
Роскачество рассказало о результатах проверки органической продукции — две марки чая не отвечали требованиям, установленным федеральным законом, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-релиз организации.