ERR: рисунок московской школьницы украсил рождественскую открытку посольства Эстонии

Посольство Эстонии в России провело среди московских школьников конкурс на лучшую открытку, чтобы использовать её в своих официальных рождественских и новогодних поздравлениях. Всех юных участников, представивших свои работы на конкурс, пригласили на специальный приём в посольстве. А победительница получила главный приз — путешествие в Таллин с семьёй, передаёт ERR.

В посольстве Эстонии в Москве сегодня прошёл необычный приём, главными гостями которого стали юные московские художники — участники конкурса на лучшую рождественскую открытку.



Послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре нечасто приходится выступать перед столь молодой аудиторией. Сегодня в посольстве принимали участников конкурса на лучшую рождественскую открытку. Свои работы представили 38 юных художников, а победителем конкурса стала работа 10-летней Даши Кочуркиной.



Её рисунок теперь украшает официальную рождественскую открытку посольства Эстонии в Москве. Такими открытками посольство поздравляет с наступающими праздниками российских и зарубежных дипломатов, а также министра иностранных дел, премьер-министра и президента Эстонии.



АЛЕКСЕЙ ОРЛОВСКИЙ, куратор детской галереи «Изопарк»: Сама по себе открытка, она рождественская. Как бы Рождество укладывается в несколько каких-то символов. И естественно, педагоги помогали, подсказывали эти символы. Ну а дальше — уже детская фантазия! Полёт детской фантазии и умелое «направление» педагогов.



А вот и победительница конкурса — Даша Кочуркина.



ДАША КОЧУРКИНА, победительница конкурса открыток: Нам дали картину Старого Тоомаса — и сказали придумать, где он будет, что с ним будет происходить. Всё!



После того как все участники конкурса получили подарки из рук посла Эстонии, наступила очередь самой ожидаемой части любого дипломатического приёма: гостей позвали к столу.



АНТОН АЛЕКСЕЕВ, корреспондент ERR в Москве: Прекрасный конкурс! Но у меня возник один вопрос: как из эстонского дипломата, посла вдруг получился Дед Мороз?



МАРГУС ЛАЙДРЕ, посол Эстонии в Москве: Я с детства верил, что Дед Мороз существует! Но, говоря серьёзно, у нас родилась идея, что такой конкурс — это отличная возможность познакомить с Эстонией молодое поколение москвичей, которые, может быть, никогда и не были в Эстонии.



У победительницы конкурса Даши Кочуркиной теперь есть возможность побывать в Эстонии вместе со своей семьёй: главный приз, предоставленный компаниями Tallink и Lux Express, — путешествие в Таллин для четырёх человек.



Дата выхода в эфир 15 декабря 2019 года.