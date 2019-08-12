Костюмы разные — праздник один: Санта-Клаусы со всего мира съехались на конгресс в Копенгагене

В столице Дании Копенгагене прошёл международный конгресс Санта-Клаусов, в котором приняло участие 140 «Дедов Морозов», фей и эльфов, сообщает Deutsche Welle. Для них — это возможность поделится друг с другом опытом, а также наладить контакты с коллегами. Организаторы мероприятия хотят донести мысль, что, несмотря на разные костюмы, Рождество — это праздник, который объединяет всех людей по всему миру.

МУЖЧИНА В КОСТЮМЕ САНТА КЛАУСА: Хоу-хоу! Счастливого Рождества!

Он пролетел больше 4000 километров, чтобы принять участие в этом ритуале. Исса Кассиси приехал из израильской столицы Иерусалима. Для 41-летнего мужчины участвовать в ежегодном омовении ног Санта-Клаусами на пляже Бельвю вблизи Копенгагена — это большая честь. Полностью он в воду не заходит: она слишком холодная. Но главное — участие.

ИССА КАССИСИ, Санта-Клаус из Иерусалима: Я — единственный Санта-Клаус в Иерусалиме и на Святой Земле. Я рад познакомиться с другими Санта-Клаусами со всего мира. Поэтому я сюда и приехал. «Праздновать» Рождество в июле непривычно. Опыт, который я здесь приобрету, я увезу с собой в Иерусалим.

На родине в Израиле у Иссы Кассиси есть свой собственный рождественский дом. Там его в год посещает около 13 000 детей. Подарки он развозит не на санях с оленями, а, конечно же, на верблюде.

На международном конгрессе Санта-Клаусов тренируется и усидчивость. Санта-Клаусам нужно несколько раз прокатиться на этих американских горках. Главное — с настроением всё в порядке. А постройка башни из подарков — это проверка ловкости, которая вносит приятное разнообразие в летние будни.

ИССА КАССИСИ: В Рождество Санта-Клаусы очень заняты, поэтому они встречаются летом. Потому что в остальное время у них много работы. И у меня тоже. В декабре и январе у меня много дел, поэтому я не могу никуда поехать. Так что приезжаю сюда в июле.

В мероприятии приняли участие 140 Санта-Клаусов, фей и эльфов со всего мира. Встреча Санта-Клаусов длится четыре дня и проводится ежегодно с 1957 года в столице Дании Копенгагене . Исса Кассиси участвует в мероприятии во второй раз.

Кульминация мероприятия — парад на улице в самом старом парке развлечений Баккене. Такие Санта-Клаусы как Исса Кассиси могут здесь не только развлечь публику, но и поделиться опытом с коллегами, а также наладить контакты. Одного из организаторов зовут Стин Хейберг Олсен. Летом он собирает вместе Санта-Клаусов из самых разных культур.

СТИН ХЕЙБЕРГ ОЛСЕН, один из организаторов международного конгресса Санта-Клаусов: Некоторые Санта-Клаусы приезжают в костюмах, которые сильно отличаются от обычных. Но они отражают традиции празднования Рождества в их стране. Это помогает людям понять, что Рождество — это праздник, который объединяет нас всех по всем миру, хотя у него и есть сильный региональный колорит.

Для Иссы Кассиси из Израиля международный конгресс Санта-Клаусов — это мероприятие, на котором он может встретиться с единомышленниками.

ИССА КАССИСИ: Многие из нас дружат и поддерживают связь. Некоторые приезжали в Иерусалим. Поэтому я тут. Чтобы завести друзей, которых я смогу пригласить в свою страну. Мы как семья.

Главное, что костюм в пору, ведь через несколько месяцев снова наступит Рождество.

Дата выхода в эфир 09 августа 2019 года.