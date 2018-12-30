Le Figaro: «рождественская лихорадка» не помогла французским магазинам компенсировать убытки от протестов «жёлтых жилетов»

«Рождественская лихорадка» покупок не помогла французским магазинам компенсировать потери от протестов «жёлтых жилетов», пишет Le Figaro. Как напоминает издание, многие предприятия торговли вынуждены были закрываться по субботам в течение 6 последних недель из-за демонстраций в центрах городов Франции, что нанесло им существенный ущерб в предрождественский период. Как отмечает газета, если движение продолжит свою активность в январе, многие магазины будут попросту вынуждены закрыться.

Протесты «жёлтых жилетов» во Франции не смогли остановить «рождественскую лихорадку покупок», однако компенсировать потери, понесённые с первых дней демонстраций, продавцам так и не удалось, пишет Le Figaro.

Начиная с 17 ноября, когда в стране прошла первая акция протеста, и в каждую последующую субботу множество магазинов по всей стране вынуждены были закрываться из-за агрессии протестующих, вследствие чего покупателям пришлось «адаптироваться» к ситуации и делать рождественские покупки не в субботу, как обычно, а воскресенье и среди недели.

«Закрытие магазинов в субботу в декабре — самом важном месяце в году — компенсировать незвоможно», — отмечает сотрудник одного из фирменных магазинов на Бульваре Осман в Париже. С этим согласен и председатель Совета Фобур-Сент-Оноре — улицы, находящейся в непосредственной близости от Елисейского дворца, где сосредоточено около 130 люксовых магазинов, которые были закрыты по субботам в течение пяти недель к ряду. Чтобы компенсировать убытки, составившие от 10 до 30%, владельцы этих заведений, 60% клиентов которых составляют иностранцы, организовали в декабре ночные продажи и стали работать по воскресеньям, однако для того, чтобы «отвоевать потерянные территории», этого оказалось недостаточно.

Как отмечает издание, итог 6 недель демонстраций оказался печальным: по подсчётам Федерации торговли Франции и Национального совета торговых центров, потери предприятий торговли за время протестов «жёлтых жилетов» составили около €2 млрд. Учитывая, что общий годовой торговый оборот предприятий розничной торговли Франции составляет около €450 млрд., эту сумму нельзя назвать несущественной, замечает газета.

Как сообщает Le Figaro, многие магазины, занимающиеся продажей одежды, закончат год в минусе. Владельцы магазинов возлагают серьёзные надежды на закрытые продажи и зимнюю распродажу, которая начнётся 9 января: возможно, они помогут предприятиям распродать остатки, которые в этом году сильно превышают показатели прошлого года.

«Вероятно, чтобы компенсировать потери и позволить коммерсантам восполнить недостаток ликвидности, будут организованы существенные скидки, — полагает глава Торгового союза Йохан Петито. — Но если движение («жёлтых жилетов» — ИноТВ) продолжит свою деятельность в январе, не5которые магазины могут закрыться».