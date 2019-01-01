News.de рассказал, где ёлку украшают солёными огурцами

Каждой стране свойственны свои зимние праздничные традиции, пишет немецкий портал News.de. В Австралии Рождество отмечают в жару и с грилем, в России оно наступает только в морозном январе. Японцы делают к празднику белые торты с клубникой, датчане задабривают помогающих местному Санте гномов молочным рисом, мексиканцы разбивают наполненные сладостями картонные фигуры, а американцы вешают на ёлку украшение в виде солёного огурца — на удачу.

Зимние праздники не везде проходят одинаково. Напротив: в разных странах по всему миру встречаются собственные традиции празднования Рождества и Нового года — порой весьма неожиданные, пишет немецкий портал News.de.

Например, в Австралии Рождество отмечают летом — во всяком случае, в том, что касается погоды. Снега и льда к празднику на континенте не найти: температура воздуха в это время года обычно поднимается выше 30 градусов. Естественно, в такой обстановке никому не приходит в голову пить глинтвейн или печь пряники. Вместо этого праздники здесь отмечают вне дома — предпочтительно, на пляже или на яхте. Нередки также рождественские вечеринки с грилем. К утру 25 декабря подарки традиционно оказываются под ёлкой — правда, обычно из пластика.

В России зимние праздники, наоборот, обычно не обходятся без снега и морозов, однако это далеко не единственное различие. Как с удивлением отмечает автор статьи, Рождество в России отмечают только в январе, 7-го числа. Православная церковь ориентируется на Юлианский календарь, по которому Рождество наступает на 13 дней позже католического. Однако подарки в этот день не дарят: их вручают 31 декабря, то есть в новогоднюю ночь, уверяет издание.

По версии немецкого новостного портала, многих может удивить тот факт, что в Японии вообще отмечают Рождество. Японцев действительно больше интересует не происхождение этого праздника, а подарки. Рождество для них — это, в первую очередь, повод для расточительного шоппинга и избыточного декорирования. Рождественская еда в стране тоже необычная: в Японии делают белые рождественские торты, украшенные клубникой.

Мексиканцы, напротив, обращаются к историческим истокам Рождества. Празднования начинаются уже 15 декабря. В течение следующих девяти дней мексиканцы инсценируют странствие Марии и Иосифа в поисках ночлега: стучат в двери и просят впустить. Пить принято местную разновидность фруктового пунша, традиционным угощением выступают сладкие пончики. Кульминацией праздника для детей является разбивание пиньяты — фигуры из папье-маше, наполненной фруктами и сладостями.

Впрочем, необычные рождественские обычаи можно найти и поближе — например, в соседней с Германией Дании, отмечается в статье. Санта-Клауса там зовут Юлеманд, и ему помогают множество вредных садовых гномов. Чтобы их задобрить, для них оставляют блюдце молочного риса. Сами датчане тоже едят рис, и тот из членов семьи, кому в каше попадётся спрятанный там миндальный орешек, получает дополнительный подарок.

В украшении праздничной ёлки между странами тоже присутствуют определённые расхождения, продолжает News.de. В Германии их наряжают в стеклянные ёлочные шары и венчают соломенными звёздами. В Мексике на верхушке ёлки непременно находится небольшая пиньята — как правило, обклеенная сверкающей бумагой. Также большие пиньяты в форме звезды используются для украшения окон, деревьев и уличных фонарей.

В Испании во многих семьях возле ёлки можно увидеть трёх волхвов. Если среди немцев популярностью пользуются небольшие шоколадные фигурки Санта-Клаусов, то испанцы предпочитают вешать на ёлку фигурки волхвов в яркой обёртке. 6 января начинается празднование Крещения с шествиями, подарками и лакомствами. После этого шоколадные фигурки трёх волхвов снимают с ёлки.

В США любят густо украшенные ёлки. Некоторые из них так ярко блестят и сверкают в гостиных или перед домами, что у европейцев начинает рябить в глазах, утверждает автор статьи. Многие семьи украшают ёлки орнаментами в форме медалей, на которых расположены памятные снимки членов семьи или особых событий. На некоторых ёлках можно найти очень странное украшение — блестящий солёный огурец из стекла или пластмассы. Как поясняет издание, его вешают на удачу. Если дети его находят, им полагается дополнительный подарок. Американцы считают, что этот обычай происходит из Германии, хотя там о рождественских огурцах ничего не знают, отмечает News.de. Также популярностью в Америке пользуются гирлянды в виде попкорна.

В Дании праздник не обходится без конусообразного кулька, который обычно делают своими руками, а к Рождеству заполняют сладостями, орехами или печеньем.

Во Франции оплотом Рождества считается Эльзас. Некоторые жители региона, как в давние времена, вешают на ёлку испечённые своими руками небольшие печенья, так называемые Bredele. Это слово происходит из эльзасского диалекта и означает «маленький хлеб». Однако следует быть осторожными: не все подобные звёзды, человечки или лошадки из теста съедобны, предостерегает издание. В интернете есть рецепты, в состав которых входят корица, гвоздика — и клей. Такие печеньица не запекают, а только высушивают. Они настолько хорошо хранятся, что украшать ёлку ими можно не один сезон, пишет News.de.