Наберут по объявлению: немецкие школьники ищут директора через YouTube

Место директора одной из баварских школ пустует уже не первый месяц, поэтому учащиеся решили взять дело в свои руки: записали видео о своей школе и выложили его на YouTube. Нехватка руководителей школ ощущается по всей Германии — должность не пользуется популярностью из-за высокой загрузки, большой ответственности и сравнительно скромной оплаты труда, сообщает немецкий телеканал Welt.

В Германии срочно ищут не только учителей: после долгих лет необходимости экономить их руководители — директора школ — здесь, в стране, стали редкостью. Проблема в том, что требования и уровень стресса высоки, оплата и престиж, напротив, скорее скромные. Из-за того что пост директора баварской реальной школы* остаётся вакантным на протяжении месяцев, школа решила испробовать совершенно новые пути поиска. О том, что из этого вышло, расскажет Дебора Фогтманн.

Школьники реальной школы имени Эдит Штайн в баварском Шиллингсфюрсте горят энтузиазмом. Они ищут нового руководителя школы — при помощи этого видео на YouTube. Идея родилась не от хорошей жизни. Это место вакантно уже на протяжении месяцев, но пока никто не заявил о желании его занять. При этом дополнительной проблемой может стать сельское расположение школы.

БЕРНД ТИТТМАНН, заместитель директора: К тому же рабочие будни школы очень сложны. Человеку придётся заниматься огромным количеством административных проблем. Бывает много вечерних мероприятий, и на каникулах тоже нужно присутствовать.

Нехватка директоров школ — проблема для всей Германии. Только в Берлине не хватает 30 руководителей школ, в Баден-Вюртемберге — более 200, а в Северном Рейне — Вестфалии пустуют свыше 500 постов. Эта работа, по-видимому, не пользуется популярностью.

УДО БЕКМАНН, глава Ассоциации образования и воспитания: Проблемы, которые у нас имеются, — это, в первую очередь, растущая нехватка учителей и постоянно появляющиеся новые задачи, с которыми сталкивается руководство школы, не получая при этом необходимого временного ресурса для выполнения этих задач.

Высокая загруженность и большая ответственность — а за это порой полагается всего лишь на 500 евро в месяц больше, чем на позиции обычного учителя. Между тем, руководитель школы очень нужен школьникам.

ШКОЛЬНИЦА: Он должен быть общительным и идти нам навстречу, когда у нас появляются какие-то пожелания или что-то в этом роде.

ВТОРАЯ ШКОЛЬНИЦА: Да, точно.

ТРЕТЬЯ ШКОЛЬНИЦА: Да, быть открытым.

ЧЕТВЁРТАЯ ШКОЛЬНИЦА: Он должен вдохнуть свежесть в нашу школу, у него должна быть пара новых идей.

К настоящему времени видео на YouTube собрало уже свыше 8 тыс. обращений — и уже набралось много кандидатов на место директора. Так что есть надежда, что этот письменный стол скоро уже не будет пустовать.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2019 года.

* После начальной школы детей распределяют в разные типы школ с разным уровнем образования. Учеников со средними результатами отправляют в «реальную школу», по окончании которой можно устроиться на работу или продолжить обучение в 11-м и 12-м классах гимназии (прим. ИноТВ).