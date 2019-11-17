N-TV: Европарламент поддержал стремление поляков к сексуальному просвещению в школах

Польское правительство разрабатывает законопроект, предполагающий уголовное преследование за уроки сексуального просвещения в школах, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Однако люди во многих городах протестуют против этой инициативы. Более того, их поддержал и Европарламент, потребовавший, чтобы власти Польши не давали хода этому закону.
Варшава хочет запретить уроки сексуального просвещения в школах, сообщает немецкий телеканал N-TV. Правительство Польши намерено наложить законодательный запрет на соответствующую дисциплину, чтобы защитить детей от «сексуальной развращённости». Граждане во многих городах страны протестуют против этого закона — а теперь им на помощь пришёл и Евросоюз.
Как сообщается в материале, Европарламент потребовал не давать хода польскому законопроекту, по которому сексуальное воспитание в школах должно считаться противозаконным. Депутаты в Брюсселе значительным большинством приняли решение, призывающее польский парламент отказаться от принятия закона. Отсутствие сексуального воспитания сделает молодых людей более предрасположенными к сексуальной эксплуатации, сексуальному надругательству и сексуальному насилию, говорится в тексте европейского решения.
В соответствии с польским законопроектом, в отношении учителей, которые будут проводить в школах уроки сексуального просвещения, может налагаться наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Запланированное изменение в законодательстве было инициировано и предварительно сформулировано союзом противников оборотов, провозгласившего своим девизом «защиту детей и молодёжи от сексуальной развращённости». Планы по реформированию поддержала национально-консервативная правительственная партия «Право и справедливость», снова набравшая абсолютное большинство голосов на парламентских выборах в октябре.
Как отмечает немецкий телеканал, ещё в середине октября тысячи поляков в Варшаве и других городах вышли на улицы с протестами против этого законопроекта. Верховный суд Польши предварительно пришёл к выводу, что законопроект в его нынешней форме не согласуется с учебными задачами школ.
Депутаты партии «Право и справедливость» пока не позволили сбить себя с толку таким развитием событий. На данный момент они планируют продолжить работу над законопроектом, сообщает немецкий телеканал N-TV.
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