Welt: немецким школьникам всё тяжелее даются точные науки

Успеваемость немецких школьников в точных науках сильно упала, сообщает Welt. Особенно в восточных землях Германии. Эксперты связывают это с «хронической недофинансированностью» региона и острой нехваткой учителей. При этом преподаватели винят во всём политиков, рассказывает немецкий телеканал.

А какие у вас были оценки по математике, биологии, химии? Успеваемость в точных науках у нас в Германии не очень хорошая. Она сильно упала. Таков результат актуального исследования, проведённого Министерством образования. Самые плохие результаты показала Восточная Германия. С репортажем Изабель Финцель.

Зубрёжка математики в праздники. Помощь в обучении этому предмету немецким школьникам нужнее всего.

НИКЛАС ШЁН, репетитор: Зачастую школьники приходят с проблемой, что учитель стоял 40 минут у доски и что-то рассказывал, а они ничего не поняли.

Материал не понимают многие. Сильнее всего успеваемость упала в точных науках, о чём свидетельствует исследование Министерства образования. Показатели по математике существенно ухудшились в пяти федеральных землях: Мекленбург — Передняя Померания, Бранденбург, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейн.

В общем и целом в точных науках самые низкие результаты показали восточные земли Германии Бранденбург, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Добиться улучшений получилось только у Баварии и Саксонии. Сильнее всего успеваемость упала среди мальчиков. До этого у них были более высокие результаты в точных науках по сравнению с девочками.

ПЕТРА СТАНАТ, заместитель директора по учебной работе: В математике у мальчиков всё ещё есть небольшое преимущество, но в других предметах их успеваемость или ничем не отличается от успеваемости девочек или даже ниже. В биологии же девочки гораздо успешнее.

Ассоциация учителей возлагает основную часть вины за негативную тенденцию в Восточной Германии на политиков.

ХАЙНЦ-ПЕТЕР МЕЙДИНГЕР, федерация учителей: В Восточной Германии это отчасти связано с хронической недофинансированностью сферы образования. К тому же сильно не хватает учителей.

Чтобы улучшить оценки по математике, репетиторы делают основной акцент на наглядность, потому что в игровой форме зубрить проще.

Дата выхода в эфир 20 октября 2019 года.