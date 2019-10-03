NBC: американские школьники разбушевались, а учителя не имеют права выгнать их из класса
Эти видеозаписи шокируют. В классах разгром; парты и столы перевёрнуты.
ЭШЛИ МЭЙ, бывшая учительница: Мои вещи разбрасывали по всему помещению, сдирали со стен. Меня били кулаками, пинали, в меня тыкали карандашом.
КЕЙТ СНОУ, корреспондент NBC News: Насколько это распространено?
ЭШЛИ МЭЙ: Очень распространено.
В конце прошлого учебного года Эшли Мэй уволилась из школы в Де-Мойне, где она работала учителем. Она была раздосадована и, прямо скажем, запугана некоторыми из своих учеников.
ЭШЛИ МЭЙ: Он толкал меня, хватался за мой свисток и тянул меня вниз. Был и другой ученик, который с размаху бил меня кулаком.
КЕЙТ СНОУ: Сколько же лет этим детям?
ЭШЛИ МЭЙ: Семь.
Как и другие учителя, делавшие такие фотографии, она призывала «очистить помещение». К такому методу прибегают, когда ученик становится неуправляемым: ребёнка, срывающего урок, оставляют в классе, а все остальные дети выходят.
КЕЙТ СНОУ: Честно ли это по отношению к другим учащимся?
ЭШЛИ МЭЙ: Это нечестно. По отношению к кому-либо. Другие ученики не могут учиться, я не могу учить, мои вещи уничтожаются. И этот ученик не может учиться.
Школьный инспектор в Де-Мойне, Том Эйхарт, говорит, что «очистить помещение» — это последнее средство, к которому, однако, всё чаще прибегают последние десять лет. Учеников стало больше, финансирования меньше, а детских психиатров не хватает.
ТОМАС ЭЙХАРТ, школьный инспектор: Ожидания от школ теперь совсем другие. Но проблем, с которыми нас просят разобраться, стало больше, в то время как ресурсы сократились.
КЕЙТ СНОУ: Ваши учителя оказались в самом эпицентре всего этого.
ТОМАС ЭЙХАРТ: Совершенно верно.
По словам экспертов в области образования, это происходит по всей стране — из-за более строгих правил в отношении учителей, использующих физическое сдерживание.
БОБ КАННИНГЕМ, исполнительный директор Understood: Если школам приходится быть гораздо осторожнее в том, что касается сдерживания детей или их выдворения из класса, одно из более простых решений — вывести всех остальных детей.
Боб Каннингем занимается образовательной политикой некоммерческой организации Understood.
БОБ КАННИНГЕМ: Надо разобраться, почему ребёнок ведёт себя так. Поведение неслучайно, это метод коммуникации.
У 10-летнего Зандора Уайта есть особые потребности. Это и есть тот ученик, который воткнул в Эшли Мэй карандаш.
ДОН УАЙТ, мать Зандора Уайта: И мне от этого так неприятно, я ведь знаю, что он хороший ребёнок.
Его матери, Дон, жаль других учащихся. Но, по её словам, её сыну больше некуда идти.
ДОН УАЙТ: Я хочу, чтобы он был в обществе и проводил время с детьми. Но мне действительно кажется, что ему нужна более камерная обстановка.
Эшли Мэй надеется, что озвучивание этой проблемы означает, что учителей станут больше поддерживать.
ЭШЛИ МЭЙ: Если внимание к этой проблеме и её понимание будут расти, можно надеяться, что это подтолкнёт людей к переменам.
КЕЙТ СНОУ: Лестер, эксперты в сфере образования, с которыми мне довелось побеседовать, говорят, что решение проблемы — это уменьшение классов, дополнительная подготовка учителей, больше специалистов в области психического здоровья. Но, конечно же, Лестер, всё это стоит денег.
Дата выхода в эфир 01 октября 2019 года.
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