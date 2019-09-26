Fox News: в Великобритании хотят запретить частные школы, чтобы навязать посредственность

Партия лейбористов обещает принять меры, которые приведут к исчезновению в Великобритании частных школ, передаёт Fox News. Под видом борьбы с неравенством политики хотят ввести «принудительную посредственность» и идеологическую обработку британских детей, полагает телеведущий Такер Карлсон.

Это заграничная история, но мы расскажем её вам, потому что считаем, что и вас она тоже касается. В Соединённом Королевстве партия лейбористов даёт обещание на случай своей победы на следующих выборах. А победить они вполне могут. Они говорят, что собираются уничтожить частные школы.



В их планах: запретить колледжам принимать слишком много студентов из частных школ; отобрать имущество этих школ и перераспределить его среди тех, кого они (лейбористы. — ИноТВ) сочтут более достойными; облагать их новыми налогами, чтобы не оставить им иного выбора, кроме как перейти под контроль государства.



Заявленная цель лейбористов — борьба с «гротескным неравенством». Другими словами, частные школы в Великобритании работают лучше, чем государственные. Это мягко сказано. В нашей стране дела обстоят так же. И вместо того чтобы привести в порядок слабые школы, которыми управляет государство, леваки решили уничтожить оставшиеся успешные.



Вы поняли? Вместо того чтобы позволить кому-то иметь что-то хорошее, они хотят принять меры, чтобы хорошего не было ни у кого.



Но речь идёт не только о принудительной посредственности, хотя и об этом тоже. Речь идёт, как всегда, о власти. Если люди будут отправлять своих детей в школы, неподконтрольные государству, есть вероятность, что они смогут избежать непрерывной левацкой идеологической обработки. А с этим левые мириться не могут.



Опять-таки, почему мы вам это рассказываем? Очень просто. Мы рассказываем вам это, потому что таким вполне может быть будущее нашей страны. Теперь, при (мэре. — ИноТВ) Билле Де Блазио Нью-Йорк может в ближайшее время ликвидировать все программы для одарённых и талантливых (школьников. — ИноТВ). Они вплотную к этому приближаются.



Тем временем в Калифорнии государственным школам запретили отстранять учащихся от занятий за хулиганское поведение. А (кандидат в президенты США. — ИноТВ) Камала Харрис обещает вернуть перевозку школьников на автобусах (в другие районы с целью десегрегации. — ИноТВ).



Что общего у всех этих инициатив? Все они заставят родителей снова отдать предпочтение частным школам. Пусть даже это дорого им обойдётся. Любящие родители не принесут своих детей в жертву низкопробным школам. Точка.



Вы увидите, что набор в частные школы резко увеличится. Но левые отреагируют. Как в Великобритании, они скорее уничтожат успешную школу, чем позволят ей работать независимо. Может быть, пройдёт пять лет, может быть, десять, но вы увидите попытку запретить в этой стране частные школы и домашнее обучение. Мы предупредили вас первыми.



Дата выхода в эфир 23 сентября 2019 года.