NYT: на лени американских студентов научились зарабатывать их коллеги из развивающихся стран

Ежегодно миллионы американских студентов покупают домашние задания на всё более популярных сайтах, предоставляющих услуги по академическому мошенничеству, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, это позволяет студентам и выпускникам вузов в развивающихся странах зарабатывать до $2 тыс. в месяц.

С тех пор как федеральные прокуроры США обвинили сразу несколько обеспеченных семей в мошенничестве и взяточничестве при поступлении их отпрысков в университеты, в Соединённых Штатах стали активно изучать преимущества, которые получают богатые американские выпускники. Однако лишь немногие интересуются, к каким уловкам они прибегают после зачисления в высшие учебные заведения, пишет The New York Times.

Жульничеством в рамках обучения в университете вряд ли кого-то удивишь, но только сейчас развитие интернета позволило ему выйти на глобальный, промышленный уровень. Сразу несколько сайтов позволяют американцам переложить выполнение своего домашнего задания на желающего подзаработать жителя одной из развивающихся стран.

Отлаженность работы сайтов, горячие линии для клиентов и гарантия возврата денег делают подобные сервисы всё более популярными. Как результат, ежегодно студенты покупают миллионы эссе и дипломных работ.

При этом распространение английского языка, высокоскоростной интернет, нехватка рабочих мест для всех выпускников вузов и возможность неплохо заработать способствует расширению индустрии в развивающихся странах, особенно в Кении, Индии и на Украине.

После месяца тренировок выпускница одного из кенийских университетов Мэри Мбугуа стала писать работы за студентов из США, Великобритании и Австралии на темы от колонизации космоса до эвтаназии. Девушка признаётся, что в месяц может заработать до $320.

В Кении, где годовой доход на душу населения составляет $1700, подобные сервисы позволяют студентам и выпускникам вузов зарабатывать до $2 тыс. в месяц.

Как отмечает The New York Times, невозможно узнать, насколько широко используются подобные сайты. Однако в 2005 году опрос среди американских студентов показал, что 7% обучающихся в магистратуре когда-либо выдавали написанные кем-то другим работы за свои.

Впервые подобные веб-сайты стали появляться около 10 лет назад. Тогда они маскировались под сервисы по поиску репетиторов и редакторов текстов, однако сейчас стали более «наглыми».

«Вы можете расслабиться, зная, что наши надёжные, опытные авторы напишут на 100 процентов не содержащее плагиата, написанное специально для вас эссе высочайшего качества, в то время как вы позаботитесь о более интересных аспектах студенческой жизни», — обещает один из таких сайтов.

Сервис, взимающий $15 за страницу текста, который должен быть готов в течение двух недель, и $32 за срочную работу в течение трёх дней, призывает обращаться за любым видом письменных научных работ.

При этом в отделе по связям с общественностью компании заявили, что не считают оказываемые ими услуги мошенничеством, и предупредили студентов, что эссе предназначены только для «исследовательских и справочных целей» и не должны выдаваться за собственную работу.

«Мы не одобряем, не поощряем и не принимаем сознательное участие в плагиате или любых других актах академического мошенничества», — приводит The New York Times отрывок заявления компании.

«В соответствии с нашей политикой клиенты не могут в дальнейшем использовать любые консультативные материалы, которые они получают от нас, в качестве своих собственных», — отметил представитель другого сервиса, подчеркнув, что там лишь помогают студентам понять требования, предъявляемые вузами, и соответствовать им.

При этом Соединённые Штаты практически ничего не делают, чтобы бороться с тенденцией. Такой вид мошенничества запрещён в 17 штатах, однако студенты, как правило, отделываются незначительным наказанием. Ни один федеральный закон в США или Кении не запрещает покупку или продажу научных работ.

Более того, сайты работают по разным схемам. На некоторых покупатели и продавцы должны делать ставки на конкретные задания. Другие находят для студентов свободных авторов. В любом случае личность и местонахождение заказчиков или исполнителей всегда скрываются.

Вместе с тем купленные работы обнаружить намного сложнее, чем плагиат, так как это оригинальные тексты, просто написанные не тем человеком. Тем не менее в прошлом году появился сервис Authorship Investigate, использующий шаблоны предложений и методанные документа, пытаясь определить, была ли работа написана сдавшим её студентом.

«Люди говорят, что в США, Великобритании и других странах первоклассная образовательная система. Я не считаю, что эти студенты лучше нас. Мы учились. Мы выполнили задания», — приводит The New York Times слова Мбугуа.