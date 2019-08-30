Guardian: британским учителям разрешат «использовать силу в разумных пределах»

Власти Соединённого Королевства собираются внести некоторые «спорные» изменения в сфере образования, пишет The Guardian со ссылкой на правительственный документ. Новый подход предусматривает «более жёсткое отношение» к поведению учащихся и позволяет преподавателям «применять силу в разумных пределах» для повышения уровня дисциплины, утверждает издание.

Британское правительство готовит ряд коренных изменений и спорных шагов в сфере образования, которые предусматривают «более жёсткое отношение» к поведению учащихся. Об этом свидетельствует документ, попавший в распоряжение The Guardian.

По мнению издания, предложение кабмина увеличить зарплаты учителей и финансирование школ получит широкую поддержку. Но некоторые элементы инициативы Министерства образования, возглавляемого Гэвином Уильямсоном, вызывают опасения. Например, дисциплинарные взыскания, которые делают основной упор на отстранение от занятий и разрешают преподавателям «применять силу в разумных пределах».

Между тем «плохому поведению» школьников уделено значительное место в правительственном документе. Вероятно, правительство Бориса Джонсона уделяет особое внимание этому вопросу с оглядкой на опросы, которые показывают, что британское общество поддерживает более строгий контроль в школах, рассуждает The Guardian.

«Действующее правительство поддерживает стремление директоров улучшить поведение и поможет им создать безопасную и дисциплинированную среду в школах, — говорится в документе. — Мы поддерживаем, чтобы преподаватели использовали свои полномочия для поощрения хорошего поведения с помощью похвалы и вознаграждений; применяли силу в разумных пределах; обыскивали и конфисковали предметы у учащихся (включая мобильные телефоны); оставляли после уроков в тот же день; отстраняли от занятий и исключали учеников; запрещали мобильные телефоны».

Министерство образования уверено, что публика приветствует «более жёсткий подход к дисциплине». С другой стороны, авторы документа допускают, что предлагаемая политика может привести к увеличению числа исключений из учебных заведений. Впрочем, их количество в любом случае растёт с 2012 года.

Составители документа отмечают, что органы правопорядка «беспокоятся о том, что рост исключений ведёт к росту преступлений с использованием ножей». Они также признают, что новая политика непропорционально затронет представителей этнических меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.