Telegraph: Гэвин Уильямсон пообещал приструнить школьных «нарушителей спокойствия»

В Министерстве образования Великобритании намерены восстановить дисциплину в школах и с этой целью обучить преподавателей «более строгому обращению с непослушными детьми». Глава ведомства Гэвин Уильямсон, ранее курировавший Вооружённые силы страны, заверил, что обеспечение порядка в образовательных учреждениях станет для него приоритетной задачей, сообщает The Daily Telegraph.

Британское правительство надеется восстановить дисциплину в школах. Для этого преподавателей научат «более строгому обращению с непослушными детьми», пишет The Daily Telegraph.

Недавно назначенному на пост министра образования Гэвину Уильямсону предстоит проанализировать новую подготовку учителей. Основная задача этой инициативы — ввести более строгие стратегии поведения, чтобы бороться с нарушениями в школах.

Для этой цели планируется создать специальную рабочую группу. Она должна обеспечить, чтобы школы с наиболее эффективными дисциплинарными режимами могли передавать свой опыт другим учебным заведениям, и те в свою очередь соответствующим образом меняли собственные системы, поясняет The Daily Telegraph.

Том Беннет, который возглавит рабочую группу, связывает рост непослушания среди школьников с прогрессивным подходом к обучению. По его словам, эта методика, получившая популярность в 60-х и 70-х годах прошлого века, привела к тому, что незначительные нарушения дисциплины «стали сходить с рук».

«Главной задачей в моём списке будет оказание учителям поддержки, необходимой им для борьбы с плохим поведением в школах. Оно может приводить к агрессивности, а также к срыву занятий, мешать учителям выполнять основную работу, а ученикам — учиться. Все школы должны предоставлять безопасное пространство для обучения, и все, кто в них находится, должны заниматься своими делами, не боясь запугивания со стороны незначительного меньшинства учеников, нарушающих спокойствие», — отметил в своей недавней заметке Уильямсон, ранее возглавлявший Минобороны Британии.

Согласно официальным данным, «хроническое нарушение дисциплины» является основной причиной отстранения от занятий (в 30% случаев) или исключения из учебного заведения (в 34% случаев) среди британских школьников. Причём эти показатели из года в год только повышаются, отмечает издание.

В следующем месяце британский комитет по стандартам образования (Ofsted) вводит новый режим проверки, впервые включающий показатель «поведение и отношение». Рейтинг школ будет снижаться, если ученики будут плохо себя вести или грубо обращаться друг с другом.

Ранее комитет опубликовал отчёт, в котором раскрывался рост «низкоуровневых» нарушений дисциплины. К таким случаям среди прочего относятся игры на мобильных телефонах или других электронных устройствах во время занятий. «Если бы каждый ребёнок вёл себя как следует в школе, то учебные стандарты возросли бы стремительно», — считает представитель Ofsted Шон Харфорд.